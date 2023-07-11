人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

重庆巫山：亲子游、研学游“火爆”小三峡

2023年07月11日08:53 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：重庆巫山：亲子游、研学游“火爆”小三峡

　　图为游客观赏小三峡景色。　周子杰　摄

　　随着暑期的到来，重庆巫山小三峡·小小三峡景区连日来游客如织，其中亲子游、研学游占了游客群体很大一部分。

　　“三峡浓缩了中国旅游的精华，巫山小三峡又是三峡中的精华，来到这里觉得山好水好人好，旅游服务很贴心。”上海游客褚先生说。

　　“之前在课本上知道有小三峡这个地方，今天来身临其境感受一下小三峡的美。”褚先生的女儿满是期待。

　　除了亲子游，研学游也是暑期旅游中常见的组合。检票口处，一群学生吸引了记者的目光。他们是来自厦门市、万州区等地的学生，参加由万州区中小学综合实践基地组织的公益研学活动，小三峡正是此次活动中的一个研学点。

　　图为参加研学游的学生游客拍下壮丽风光。　周子杰 摄

　　“趁着暑假，我们实践基地组织了这一场公益研学活动。三峡风光闻名全国，景色优美，所以我们将它作为研学点之一。希望小朋友们在本次活动中既能欣赏到祖国壮丽山河，又能学有所成、学有所获。”研学教师向璐说。

　　船行碧波上，人在画中游。游船慢慢驶入峡谷，龙门峡、巴雾峡、滴翠峡的壮丽景色依次映入眼帘，栈道、悬棺等历史遗迹引人入胜，大家纷纷走出船舱，拿出手机、相机在游船的甲板上拍照。游客们记录下壮美河山，分享给亲朋好友，参加研学活动的师生们也拉上横幅合影，把最美的景色、最快乐的时刻定格，脸上都洋溢着出游的喜悦。

　　“很开心能在暑假参加这次研学活动，巫山的小三峡非常美丽，我要多记录些，分享给爸爸妈妈。”万州区王牌小学学生张梦淇一边拍照一边说。

　　“今年6月以来，小三峡·小小三峡景区日均接待游客2000人左右，其中亲子游、研学游游客占了很大一部分。”景区相关工作人员说，游船上提供多样服务，满足不同游客群体需求。(杨梦逸 余雨芳)

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部