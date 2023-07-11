原标题：重庆巫山：亲子游、研学游“火爆”小三峡

图为游客观赏小三峡景色。 周子杰 摄

随着暑期的到来，重庆巫山小三峡·小小三峡景区连日来游客如织，其中亲子游、研学游占了游客群体很大一部分。

“三峡浓缩了中国旅游的精华，巫山小三峡又是三峡中的精华，来到这里觉得山好水好人好，旅游服务很贴心。”上海游客褚先生说。

“之前在课本上知道有小三峡这个地方，今天来身临其境感受一下小三峡的美。”褚先生的女儿满是期待。

除了亲子游，研学游也是暑期旅游中常见的组合。检票口处，一群学生吸引了记者的目光。他们是来自厦门市、万州区等地的学生，参加由万州区中小学综合实践基地组织的公益研学活动，小三峡正是此次活动中的一个研学点。

图为参加研学游的学生游客拍下壮丽风光。 周子杰 摄

“趁着暑假，我们实践基地组织了这一场公益研学活动。三峡风光闻名全国，景色优美，所以我们将它作为研学点之一。希望小朋友们在本次活动中既能欣赏到祖国壮丽山河，又能学有所成、学有所获。”研学教师向璐说。

船行碧波上，人在画中游。游船慢慢驶入峡谷，龙门峡、巴雾峡、滴翠峡的壮丽景色依次映入眼帘，栈道、悬棺等历史遗迹引人入胜，大家纷纷走出船舱，拿出手机、相机在游船的甲板上拍照。游客们记录下壮美河山，分享给亲朋好友，参加研学活动的师生们也拉上横幅合影，把最美的景色、最快乐的时刻定格，脸上都洋溢着出游的喜悦。

“很开心能在暑假参加这次研学活动，巫山的小三峡非常美丽，我要多记录些，分享给爸爸妈妈。”万州区王牌小学学生张梦淇一边拍照一边说。

“今年6月以来，小三峡·小小三峡景区日均接待游客2000人左右，其中亲子游、研学游游客占了很大一部分。”景区相关工作人员说，游船上提供多样服务，满足不同游客群体需求。(杨梦逸 余雨芳)

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