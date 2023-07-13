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“花几千报名研学，不如自己带孩子玩一圈”

谢艺观
2023年07月13日09:04 | 来源：中国新闻网
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原标题：【民生调查局】“花几千报名研学，不如自己带孩子玩一圈”

暑期来临，又到了“神兽出笼”的时候。为丰富孩子的暑假生活，许多家长为孩子报名了研学旅行。

但不少家长发现，几千元甚至上万元的花费，只换来了“游而不学”，在研学期间，有些还遭遇了讲解人员良莠不齐、孩子安全无法保障等问题。

本是为增长孩子见识的研学旅行，为何会问题重重？

动辄几千块，研学旅行在“收割”谁？

低至100多元的一日研学，高到近9万元的美国插班研学，打开某在线服务平台，各种研学项目应有尽有。

某旅游平台研学华东业务负责人表示，这个暑期，主打历史人文、户外自然、科学技术类的研学产品最受欢迎。从产品时长上看，以景区/展馆主题一日游和长线多地5-9日游的产品最为热销。从价格上看，多日游产品人均价格在6000元左右，较2019年暑期有两成左右涨幅。

不过，仔细比较这些研学旅行，很多项目在行程设置上大同小异，如去草原研学，多是感受游牧文化、享受草原美食、以及参观牧民家庭等。但类似的项目，在收费上却高低不一，有些低至几千元，有的高达上万块。

据家长反映，部分研学旅行在标注的费用之外，还会有额外费用。如，某研学机构的工作人员就告诉记者，其开设的北京励志研学营收费4980元，但从居住地到北京营地的费用需要自付。

记者注意到，一些学校也会组织研学旅行，虽然遵从自愿原则，但有学生在社交平台表示，“收费太贵，纠结要不要去”。在其晒出的图片中，显示北京研学6天的费用要6580元。

这种研学旅行甚至引发了一些学生的焦虑。乐乐来自山东某县城，虽然很想参加学校组织的北京研学，但考虑到家庭条件不好，她告诉记者，最终还是决定放弃。

走马观花，研学旅行“名不副实”

即使花费几千元参加了研学旅行，结果也可能没想象得那么美好。

一些研学旅行，虽然打着学习的名义，但从行程看，仍以游为主。在路线设置上，甚至和旅行社推出的普通旅游线路无明显区别，研学地也只是“走马观花”式参观。

同时，由于当前研学机构鱼龙混杂、水平参差不齐，较差的服务体验，也让部分家长直言：“与其报名研学，不如自己带孩子玩一圈。”

生活在江苏的丹丹，近期为孩子报名了某机构的北京研学亲子游，其中包括7月4日的故宫研学和7月6日的中国科技馆研学。

据丹丹讲述，本来在直播间买的是10至20人的团，但去故宫的时候，不仅让他们12个人跟着一个50人以上的团，讲解也并非针对小朋友，讲解员水平甚至不如一般导游。

“5日晚上11点，活动方又通知我们，中国科技馆的门票只买到两个大人和两个小孩的，剩下的8人没有票，并责怪现在科技馆检票严格，无法混进去了。”丹丹告诉记者，“我们只能早早起来刷票，进去后，发现又是三四十人的团。”

在研学活动中，清华北大等名校研学营尤为火爆。很多机构拿准家长憧憬名校的心理，推出此类研学，但由于此前北京大学、清华大学未开放参观，孩子们只能顶着太阳，在校门口拍照“打卡”。

图为北京大学门口。 中新网记者 宋宇晟 摄

一些研学机构由于打着“走进清华北大”的名号，还不惜“勾结”校内师生。近日，北京大学保卫部就发布一则违规情况通报：7月5日，一支名为“狼爸部落”的校外研学团队，通过联系校内人员、借用账号在树洞平台发布预约求助信息等方式拆分预约，由多名校内师生预约入校。

至于有研学机构宣传，由清华北大的老师为营员传授高效学习方法。一位曾是名校研学营的带队老师在社交平台透露，“说是清华来的，但肯定不是。”

蜂拥而上，研学旅行该如何规范？

随着研学的热度越来越高，也吸引了旅行社纷纷开展研学业务。

从事导游工作的张先生告诉记者，有利益的地方，大家就会蜂拥而上。“以前购物团赚钱的时候，大家就做购物团，如今研学的客流量上来了，就‘改头换面’做研学营，但无论如何都需要找人带团，于是之前干购物团的可能也被拉来讲课了，无论他会不会讲。”

行业迅速扩张下，研学项目随意定价、研学内容“名不副实”、从业人员缺少资质、学员安全无法保障等问题纷至沓来。

这几年，国家及地方也在出手规范。如，2016年，《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》明确指出，研学旅行要坚持安全第一；不得开展以营利为目的的经营性创收，对贫困家庭学生要减免费用；要精心设计研学旅行活动课程，避免“只旅不学”或“只学不旅”现象。

“但是，‘只旅不学’‘游而不学’的问题，还在研学旅行中普遍存在。这让研学旅行的价值大打折扣，要让研学旅行发挥促进学生综合素质发展的作用，必须坚持研学旅行的教育性与公益性原则。”21世纪教育研究院院长熊丙奇告诉记者。

在熊丙奇看来，健康推进研学旅行活动的开展，需要形成全社会的合力。不管是以学校为主体还是以校外机构为主体进行的研学活动，均要强化监管。“另外，社会层面也可为学生进行研学旅行，提供更多的公益性活动场所，减少家长对学校、校外机构研学活动的依赖，开展自主性研学旅行活动。”

面对研学旅行缺乏统一的标准和规范、研学机构质量参差不齐、研学内容与实际效果不符，而带来的学习效果不佳和安全风险等问题，盘古智库高级研究员江瀚也建议，加强对研学旅行市场的监管和管理，制定相关的法律法规和标准规范，明确研学机构的责任和义务，保障学员的安全和权益。

“此外，还需提高从业人员的专业素质和服务水平，加强研学机构的信息公开和透明度建设，让家长和学员能够更加清晰地了解研学旅行的内容和风险。”江瀚向记者表示。

7月11日，北京市文旅局发布暑期出行温馨提示，其中也提到，要注意“研学”旅行主体是否有打资质“擦边球”的情况。如果是选择旅行社提供的“研学”产品，按照《研学旅行服务规范》的要求须提供研学旅行产品说明书，其中必须要有研学旅行安全防控措施、研学旅行教育服务项目、评价方法以及未成年人监护办法，既要保证参与旅行的未成年人的安全，又要保证“研学”的内容和质量。(文中部分人名为化名)(完)

(中新财经记者 谢艺观)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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