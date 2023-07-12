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中国农业大学发出2023年首封本科录取通知书

2023年07月12日18:22 | 来源：人民网-教育频道
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中国农业大学2023年首封本科录取通知书。校方供图

中国农业大学2023年首封本科录取通知书。校方供图

人民网北京7月12日电 11日，中国农业大学2023年普通本科录取通知书签发仪式在东区图书馆会议室举行。来自北京市汇文中学的考生唐君睿收到该校今年第一封录取通知书，将就读生物科学（强基计划）专业。

据了解，中国农业大学是全国首批强基计划试点高校之一，共招收生物科学和生物育种科学两个专业。2023年中国农业大学普通本科招生计划3660人，其中强基计划在全国24个省（区、市）招生80人。

签发仪式现场，中国农业大学校长孙其信签字封装并与考生现场连线送上祝福。孙其信表示，中国农业大学首创生物育种科学本科专业并在强基计划招生。强基计划采取导师制，每名同学配备一位校内导师全程指导学生的学习和职业发展。

“高质量的教学团队、优良的科研条件、高水平的实习平台定会满足同学们入学后的各方面需求。中国农大欢迎同学们的到来，期待大家在这里努力学习、孜孜探索，厚植爱农情怀，练就兴农本领，为建设农业强国贡献青春力量。”孙其信说。（李依环、实习生黄倩）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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