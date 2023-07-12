人民网北京７月12日电 日前，北京工业大学2023年录取通知书礼盒正式亮相。礼盒采用函匣立体式设计，包含函匣腰封、活版印刷录取通知书、新生入学通知、地图底座、北工大地图插片、插片包装盒、镭射外盒等。

北京工业大学新版录取通知书。校方供图

礼盒采用函匣立体式的设计，匣盒相映着科技蓝与镭射银的半透色彩，渲染创新开放与先锋探索的理性底色。特别引人关注的是，北工大录取通知书采用了活版印刷工艺，着力“将最真诚的祝福与期许印刻纸间”。

北京工业大学新版录取通知书。校方供图

据悉，北工大录取通知书采用活版印刷工艺的做法，已经延续了六年，打磨出了该校独特的校园文化品牌，将手工寄予与文化传承相结合，旨在见证深远厚重与历久弥坚的初心传承。

礼盒封面上画着一条条线路寓意着“这既是始于工大力量，点亮首都灯火的集成线路，也是植根首都、科技报国的青春战线，更是扎根基层、同向同行的最美地图。

北京工业大学新版录取通知书。校方供图

此外，礼盒内，还有立体校园地图，将12道支口与插片立牌创新组合，融汇校园形象、科技枢纽与理想目标，呈现校园多元与立体探索的创新模式。（李依环、实习生黄倩）

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