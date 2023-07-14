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“首届电子信息特色高校发展大会北京宣言”发布

2023年07月14日20:43 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月14日电 （记者孙竞）今天，首届电子信息特色高校发展大会在北京召开。围绕“聚焦国家战略，加强电子信息拔尖创新人才自主培养”主题，北京邮电大学、南京邮电大学、重庆邮电大学、西安邮电大学，电子科技大学、西安电子科技大学、杭州电子科技大学、桂林电子科技大学等8所高校共同发布了“首届电子信息特色高校发展大会北京宣言”。

“首届电子信息特色高校发展大会北京宣言”发布。主办方供图。

“首届电子信息特色高校发展大会北京宣言”发布。主办方供图。

宣言中指出，自信自立，勇担强国建设重任；聚智聚力，服务国家战略所需；共建共享，打造人才培养样板；互联互通，共谋改革创新之策。

宣言中提到，深刻认识和准确把握当前网络强国建设的“战略之势”、电子信息科技领域的“行业之势”、数字经济日益蓬勃的“发展之势”，共同探索发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力的体制机制和教育评价改革的有效实施路径，共建一流电子信息特色大学群体。

共同参与具有战略性、全局性、前瞻性的国家重大科技项目，大力推动有组织科研，围绕“大任务”、建设“大平台”、组建“大团队”，产出“大成果”，做出“大贡献”，积极推动更大范围、更宽领域、更深层次的交流与合作。加强优势学科资源对接，促进学科交叉融合发展，推动跨学校、跨学科的合作攻关，着力破解制约发展的难点、堵点和痛点，突破“卡脖子”关键核心技术。

宣言中说，共同打造电子信息领域一流核心课程体系。建设课程互选、教师互聘、学分互认机制，推动校际教师交流和优质教育资源共享。共建高水平协同育人实践平台和创新创业教育基地，探索卓越工程师（硕博士）培养、博士后招收培养新模式，形成多校联动、共建共享的拔尖创新人才培养“卓越模式”和“特色样板”。

宣言中还提到，开展深度思想交流、学术交流、文化交流、人员交流，通过整合校际特色优势，协同合作、优势互补、强强联合。主动适应科技革命和产业变革新趋势，加强企业主导的产学研融合，与行业企业深度对接，形成“企业出题、校企协同发力、校企—校校同题共答”的新范式，开辟电子信息领域发展“新赛道”，造就更多数字经济时代领军人才和创新团队。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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