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扬州大学机械工程学院开展暑期“三下乡”社会实践

2023年07月12日08:19 | 来源：科技日报
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原标题：扬州大学机械工程学院开展暑期“三下乡”社会实践

近日，扬州大学机械工程学院举办2023年暑期“三下乡”社会实践出征仪式。

“暑期社会实践是大学生接触社会、了解国情、增长才干的重要途径，也是高校立德树人、实践育人的重要载体。我们将通过开展多形式的‘三下乡’活动，引导学生深入基层，投身于农村的广阔天地，活跃在科技攻关的最前沿，冲锋在志愿服务的第一线，在实践中立大志、明大德、成大才、担大任，努力书写不负时代、不负华年的青春答卷。”扬州大学机械工程学院党委书记尤玉军说。

近年来，扬州大学坚持开展暑期“三下乡”社会实践活动。今年，扬州大学机械工程学院以“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”为主题，组建了理论学习、红色教育、国情观察、社会调查、乡村振兴、志愿服务、创新创业、校友寻访和“返家乡”专项实践团等9大类76支实践服务团队，组织动员1000余名大学生志愿者，奔赴云南、贵州、湖北等10余个省份开展实践活动。

值得一提的是，扬州大学机械工程学院将发挥学科优势，重点打造“锄禾兴农”乡村振兴实践团、“蓝天志愿”科普知识宣讲团、“智能化菜篮子”创新创业实践团等一批特色团队，还选聘了60余名老师参与社会实践活动的指导工作。

近年来，该学院精心组织全体师生深入城镇乡村、田间地头、企业车间等，开展形式多样的实践活动，经过多年的实践探索，已初步形成了制度化、规范化、阵地化的活动体系，呈现出社会实践活动参与面广、特色鲜明、机制成熟等特点。

在“锄禾兴农”乡村振兴实践团指导教师奚小波看来，深入开展暑期“三下乡”社会实践活动，既能在实践服务中帮助学生上好一堂思政大课，又能充分发挥学生专业所长，让他们在实践中锤炼过硬本领，切实提高学生的实践能力、调研能力，让学生树立正确的人生观和价值观，有效推动创新创业，为我国现代化建设贡献青春力量。

（柳 鑫 贾林森 记者 夏 凡）

(责编：郝孟佳、李依环)

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