人民网北京7月12日电 “第一次在家门口聆听来自北京大专家的精彩报告，从政策理论阐释到实践操作案例分析，不仅让我有了对‘双减’‘双新’政策有了更深入的理解，丰富的案例、实用的实操经验，更为我们今后在工作中落实‘双减’‘双新’政策注入了源源不竭的动力。”邢台市广宗县董里集中心小学校长董福来说。

日前，北京教育学院举办2023年“北京名师名家进广宗”系列培训活动，采用送教到县的形式，将北京优质教育资源引进河北省邢台市广宗县。

“北京名师名家进广宗”系列培训活动。北京教育学院供图

广宗县属于刚脱贫地区，教育相对落后，教师队伍急需提升。本次培训邀请了北京教育学院副院长汤丰林，北京教育学院教授刘加霞、伍春兰，北京十二中联合总校太平桥学校校长李艳，北京市海淀区翠微小学教师葛妮娜，北京中学教师白慧洁，北京史家胡同小学教师万平等北京名师名家，围绕‘双减’‘双新’背景下的教育教学的创新，举行对话式、参与式培训，助力广宗县老师解决政策落地问题。

期间，北京教育学院还就广宗县教师队伍发展现状、发展需求、培训建议等进行了调研，双方还签订了教育协同发展战略协议。

据悉，2016年以来，北京教育学院在京津冀教育协同发展中承办了河北省“国培计划”中小学校长教师系列培训项目，承办北京市对口帮扶项目如保定贫困县（脱贫县）系列名校长工作室项目、大厂县中小学幼儿园教师培训系列送教项目等，承办河北省市县教育行政部门委托培训项目，共有8000余名河北省中小学教师受益。（孙竞、实习生张婉柔）

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