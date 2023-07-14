人民网北京7月14日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，按照教育部等十八部门《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》部署，近日，教育部办公厅、中国科学院办公厅、中国科学技术协会办公厅联合印发了《关于做好2023年下半年全国中小学教师科学素质提升培训工作的通知》，对三部门整合相关资源与项目，科教协同开展中小学教师科学素质提升培训进行了安排部署。

三部门合作的教师培训由教育部教师工作司、中科院学部工作局和中国科协科学技术普及部共同推动，包括四个板块不同类型的项目：

一是“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训。该项目由12所师范大学和中科院地方分院、院属单位携手承办，邀请院士等科学大家、科普工作者、教师教育专家、中小学科学教育教研员、科学教育特色学校名师名校长等主讲，专题讲座与重点实验室等科研工作现场教学相结合，在2022年首批培训的基础上，面向全国中小学科学类课程教师举办12期培训。

二是中小学科学类课程教师主题式系列研修活动。由中国科协青少年科技中心、中国青少年科技教育工作者协会牵头，联合有关高校、科研院所、学会等，围绕科学类基础学科教学，以及“生态科学”“海洋科学”“走进大国重器”“科创项目式学习”等丰富主题，面向中小学科学类课程教师、主管科学教育的校长、科技辅导员等，开展6个子项的研修活动。

三是重点科普活动骨干教师交流活动。由中国科协青少年科技中心、中国青少年科技工作者协会牵头，依托科协系统青少年科技教育活动部门单位，围绕青少年科学调查体验活动和青少年人工智能创新实践两大主题，举办3期交流活动。

四是“馆校合作中小学教师科学教育实践能力提升”项目。由中国科学技术馆牵头，依托省、市级科技馆，联合相关师范院校，围绕基于科技馆科普资源的项目式课程开发和科学实践活动设计两大主题，举办8期教师培训。

根据通知部署，2023年下半年中小学教师科学素质提升培训将支持3500余名中小学教师和科技辅导员等线下参训，同时，培训生成的优质资源将通过国家智慧教育公共服务平台及时向全国中小学教师开放。目前，各项目承办单位正与各省级教育行政部门密切对接，组织遴选线下参训学员，各项培训将从7月中旬陆续开展。

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