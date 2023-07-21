人民网北京7月21日电 日前，《课本中的苏轼》节目创作研讨会在人民教育出版社召开。

“苏轼的诗词文赋是中华优秀传统文化的典型代表。”人民教育出版社党委书记、社长黄强表示，统编语文教材中共收录了14篇苏轼的诗文，其中小学5篇，初中5篇，高中4篇。《课本中的苏轼》系列视频将带领中小学生将古诗文更好地读出来，感受中国语言文字之美，贴近中华优秀传统文化。希望通过诵读苏轼，研读优秀传统文化，指引中小学生吸收前人在修身处世、治国理政等方面的智慧、经验，养浩然之气，塑高尚人格，不断提高人文素养和精神境界。

国家督学、中国传媒大学教授、《课本中的苏轼》共同策划人姚喜双介绍，制作团队始终强调将经典性和真实性有机结合。节目组深入课堂，特别走进了四川大凉山的学校，把镜头对准学校、对准孩子们，回答孩子们的真问题，带领孩子们真情实感地诵读苏轼。“一方面提高孩子们的普通话朗读水平，在朗读的过程当中进一步理解中华优秀文化的含义，同时也是很好的课程思政，对孩子们树立正确的价值观和世界观非常有帮助。”姚喜双说。

据悉，《课本中的苏轼》系列视频由人民教育出版社与中国教育电视台联合制作，将于7月24日首播。（孙竞、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)