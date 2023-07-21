人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

《课本中的苏轼》节目创作研讨会在人教社召开

2023年07月21日17:35 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京7月21日电 日前，《课本中的苏轼》节目创作研讨会在人民教育出版社召开。

“苏轼的诗词文赋是中华优秀传统文化的典型代表。”人民教育出版社党委书记、社长黄强表示，统编语文教材中共收录了14篇苏轼的诗文，其中小学5篇，初中5篇，高中4篇。《课本中的苏轼》系列视频将带领中小学生将古诗文更好地读出来，感受中国语言文字之美，贴近中华优秀传统文化。希望通过诵读苏轼，研读优秀传统文化，指引中小学生吸收前人在修身处世、治国理政等方面的智慧、经验，养浩然之气，塑高尚人格，不断提高人文素养和精神境界。

国家督学、中国传媒大学教授、《课本中的苏轼》共同策划人姚喜双介绍，制作团队始终强调将经典性和真实性有机结合。节目组深入课堂，特别走进了四川大凉山的学校，把镜头对准学校、对准孩子们，回答孩子们的真问题，带领孩子们真情实感地诵读苏轼。“一方面提高孩子们的普通话朗读水平，在朗读的过程当中进一步理解中华优秀文化的含义，同时也是很好的课程思政，对孩子们树立正确的价值观和世界观非常有帮助。”姚喜双说。

据悉，《课本中的苏轼》系列视频由人民教育出版社与中国教育电视台联合制作，将于7月24日首播。（孙竞、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部