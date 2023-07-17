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北京推出保租房等优惠房源 助力毕业生安居

2023年07月17日08:59 | 来源：央视网
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原标题：北京推出保租房等优惠房源 助力毕业生安居

　　近段时间，正值各大高校的毕业生离校和租房的高峰期，北京市住建委推出了3000余套保租房，并联合相关企业筹集了10万套优惠房源，助力毕业生安居。

　　为解决毕业大学生走出校园走向社会的阶段性住房困难问题，北京市今年共筹集3000多套保租房，租金低于同地段、同品质市场租赁住房租金。截至目前，所有房屋已装修完毕，并配备了必要的家具家电以及宽带网络，毕业生可以拎包入住。今年，所有保租房将优先面向近三年毕业的大学生。毕业生可关注相关区政府和北京保障房中心官方网站，进行申请登记。

　　同时，北京市已连续五年开展“毕业季租房服务进校园”活动。今年，北京市住建委联合了25家联合房地产经纪机构、住房租赁企业，以及自持类开发企业，共筹集了10万套优惠房源，面向北京市92所高校应届毕业生及2022年离校未就业、异地来京就业等毕业生群体，提供减免押金、租金月付、法律咨询等服务。

　　北京市房地产中介行业协会秘书长 赵庆祥：所有的房源都要经过市住建委的住房租赁管理服务平台的核验，这个安全是没问题的，也是一些中低价位的房源。

　　目前，毕业季租房服务线下进校园活动已经结束，线上的惠民租房服务平台相关活动将持续到今年9月份，毕业生可登录“毕业季租房服务平台”进行优惠房源查询。

(责编：郝孟佳、李依环)

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