本报成都7月14日电 （记者王永战、孙龙飞）14日，成都第三十一届世界大学生夏季运动会（以下简称“成都大运会”）火炬传递成都站第三传递日在西南财经大学（柳林校区）起跑仪式举行。随后，火炬“蓉火”依次在四川交通职业技术学院、成都中医药大学（温江校区）、四川农业大学（温江校区）和成都工业学院进行传递，152棒火炬手共同完成当日的传递活动。

火种盆和“蓉火”点燃后，第一棒火炬手、女子竞走奥运冠军王丽萍高擎火炬，以自信昂扬的精神面貌开启传递。她说：“体育精神融于火炬，希望把体育精神和中国力量传递给大学生，传给更多人。”

前职业足球运动员邹侑根作为第十棒火炬手亮相，能够担任火炬手让他兴奋不已。“体育是成都的一张新名片，希望通过大运会舞台让世界各地的朋友了解成都，爱上成都。”以筹办举办大运会为契机，成都加快打造赛事名城，足球比赛日益火爆，让邹侑根感到骄傲。

第七十五棒火炬手张力行，是成都大熊猫繁育研究基地大熊猫“芝麻”的饲养员，“芝麻”也是成都大运会吉祥物“蓉宝”的原型。“欢迎大家来成都品美食、赏美景，看大熊猫。”张力行说。

据了解，7月20日和26日，成都大运会火炬传递将继续在成都市内部分高校和东安湖体育公园进行。

《 人民日报 》（ 2023年07月15日 05 版）

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