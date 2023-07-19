人民网北京7月19日电 “子曰：君子和而不同，小人同而不和……”今天上午，伴着青年学子的诵读声，第七届中学生中华传统文化传承高端论坛在北京孔庙和国子监博物馆拉开帷幕。

晨起诵读环节。校方供图

本届论坛由北京师范大学第二附属中学与中国教育学会高中教育专业委员会共同主办，也作为第二十二届全国中学生国学夏令营的活动。接下来，参加论坛的师生将在6天的时间里，围绕“和而不同”这一主题，参与专家讲坛、参观考察、主题辩论、话剧展演等10大项、28场活动，通过倾听、思考和交流，感受中华优秀传统文化的独特魅力。

北京师范大学第二附属中学党委书记申敬红指出，希望师生共享论坛，推动互学互鉴，不断增强价值引导力、文化凝聚力、精神推动力，在增强坚定文化自信和担当使命中持续用力，让中华传统文化彰显磅礴之力。

北京师范大学第二附属中学校长王华表示，学校要守正创新，弘扬中华优秀传统文化；要交流互鉴，落实开放发展新理念，为推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展注入青春的动能和活力。

中国教育学会高中教育专业委员会副秘书长黄向伟表示，希望同学们增强对中华传统文化的认同感，努力弘扬国学精神，在论坛活动期间带着别样的情怀，去追寻先贤的脚步，感悟国学的魅力。

据悉，自2015年以来，该论坛围绕“文字之美”“家道共话”“导德齐礼”“明利尚义”“修身明志”“弘毅致远”等主题，已举办过六届，来自32个城市、54所学校的1832名师生参与其中。（孙竞、实习生张婉柔）

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