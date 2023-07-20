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开发特色课程、城乡结对帮扶，重庆市巴南区完善美育工作机制

成长之路，与“美”同行（解码·教育优质均衡发展）

本报记者 王欣悦
2023年07月20日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为鱼洞第四小学艺术节上，学生们在画画。
　　鱼洞第四小学供图

　　核心阅读

　　挖掘特色，打磨近600种特色课程；结对帮扶，城乡学校资源共享；综合评价，学生的爱好得到充分鼓励……近年来，重庆市巴南区在课程、师资、管理三方面发力，以美化人，将美的种子播撒进孩子们的心灵深处，让艺术添彩成长之路。

　　

　　在泥陶课上捏出一个个充满创意的摆件，孩子们的创造力被唤醒；

　　在黄桷树下，师生伴着微风哼唱童谣，感受旋律的美妙；

　　在“线上+线下”融合课堂，山里娃通过大屏幕与城市学生共上一堂音乐课……

　　这些场景，得益于重庆市巴南区“让艺术扮靓人生”的美育理念。近年来，巴南区在课程、师资、管理三方面聚焦发力，深入实施美育课程改革，不断完善美育工作机制，着力提升美育教师素质，以美化人，将一颗颗美的种子播撒进孩子们的心灵。

　　一校一品

　　打磨近600种特色课程

　　“同学们，把眼睛闭上，仔细回想自己最喜爱的动物长什么样子？有什么特征？具体是什么形状？”

　　巴南区鱼洞第二小学泥陶课工作坊里，在老师沈锐的引导下，一只只萌趣的小动物在孩子们手中成形。

　　“闭着眼睛玩泥巴也叫‘盲塑’，离开了视觉的辅助效应，对手脑协调能力提升很有帮助。”沈锐说，“为了上好这门课，我学了心理学、色彩学。”

　　泥陶课是学校的招牌课程。“班上有20余件作品被中国雕塑博物馆、耀州窑博物馆、荣昌陶博物馆等永久收藏。”说起这些，沈锐颇为自豪。

　　不仅鱼洞第二小学有特色泥陶课，在巴南区，许多学校都有独特的美育课。巴南中学的陶艺、鱼洞第四小学的综合材料制作、惠民小学的版画、南湖小学的刮蜡画、花溪中学的葫芦丝、重庆市实验中学的梆鼓舞、花溪小学的合唱、木洞小学的木洞山歌……巴南区已建成30所区级、11所市级艺术特色学校。巴南区教委主任唐泽奎说：“目前全区已实现‘一校一品’，各有特色的课程，推动了学校美育工作的改革发展。”

　　“如何避免同质化，是在‘一校一品’建设过程中亟待解决的问题。”重庆市高等教育学会高校美育专业委员会秘书长郭昕说，“以‘名师工作室’为引领，开展特色化授课，能充分发挥优秀教师的自主性。”

　　“一校一品”的背后，是教师的匠心。

　　前些年，沈锐利用暑假上了为期一周的少儿泥陶公益培训，她特意带上4岁的女儿一起上课。“农村学校开展美术教育面临不少困难。”沈锐曾在乡村学校工作，“一旦更换老师，课程往往面临中断。”

　　“为解决师资力量不足导致美育课程难以为继等问题，我们鼓励学校推行‘名师工程’，以‘名师工作室’为引领，积极研发课程、开发教材。”唐泽奎说。

　　随着“名师工程”推进，一批教师成为区级艺术“名师工作室”主持人。沈锐就是巴南区小学美术“名师工作室”主持人，购置相机、添置灯光、布置展台……利用假期，沈锐完成了泥塑校本课程的视频编辑和制作，可供其他教师教学使用。

　　目前，巴南区各学校共开发了近600种校本课程，其中共有30多个学校的150余个特色课程被评为国家级、市级精品课程。

　　以城带乡

　　艺术学科教师结对帮扶

　　一天午后，3名老师和一个班级的学生，将教室“搬”到了校园内的黄桷树下。

　　“小猫遇见大老虎，摇头摆尾装师傅……”同学们闭上眼睛认真听歌。老师问：“你们还听到了什么声音？”“鸟叫”“有3只”“不，很多只”“还有鸟儿挥动翅膀的声音”……孩子们争先恐后回答。

　　这堂别具特色的音乐课，是巴南区音乐教研员周丽娟和鱼洞第四小学骨干教师团队，与巴南区界石小学音乐教师易高东一同磨课的结果。

　　地处重庆主城的巴南区，有45%的中小学分布在山区乡镇。为此，巴南区开展艺术学科结对帮扶，10个中小学教育集团24所学校、4个初中学区22所学校、10个小学学区65所学校合作共建，促进区域内城乡美育均衡协调发展。

　　密密麻麻的听课记录、无数次的理念碰撞、一遍遍的试讲复盘，为了上好音乐课，易高东和结对团队反复打磨，最终选择歌曲《猫虎歌》作为音乐课的内容。

　　怎么讲课？“二年级孩子较小，要从生活、感受和兴趣入手，让学生在情境中感知音乐。”老师们达成了一致。

　　据介绍，界石小学共2885名学生，仅有9名艺术教师。如今，鱼洞第四小学作为指导学校，面向界石小学开放师资培训、学区教研等，3年来两校开展师资共培活动15场，培训教师207人次。

　　“在师资队伍上，我们实施以城带乡学区制，推动城乡音乐、美术教师互派、走教，近年来城乡美育教师年均交流50余人次。”唐泽奎说：“农村专兼职美育教师的教学水平得到了显著提升，多名美育教师在全市赛课活动中获得一等奖。”

　　因材施教

　　艺术教育没有标准答案

　　“姜启帆同学可以在美术课上画漫画！”

　　打开鱼洞第四小学五年级二班学生姜启帆的笔记本，一行字引起了记者的注意。

　　原来，一次课上，美术教师石琪发现姜启帆将脑袋埋在桌子下，走近才发现是在画画。看到孩子天马行空的想象力，石琪不仅没有批评，还指导他开始漫画创作，如今姜启帆已有厚厚一摞原创作品。

　　“这幅漫画画得真好，应该积分。”石琪一边说着，一边将姜启帆的画作拍照上传。鱼洞第四小学有一个学生综合素质评价系统，记录学生从入学到毕业美育素养培养的点滴。点击积分小程序，进入姜启帆的页面，他已经获得了不少分数。

　　走进校园内的“积分银行”，架子上摆放着课外书、笔记本等各色物品，下方有相应的积分标价。“还有别的奖励，比如与自己最喜欢的老师合影、点播一首喜欢的歌等。”三年级的董婉如说。

　　“积分只有老师和家长可见，不是为了排名，而是鼓励孩子全面发展。”鱼洞第四小学校长龚胜利说，“教育质量不能仅以分数来评价，我们想通过这一方式，让老师和家长更重视美育。”

　　“艺术教育没有标准答案。”郭昕说，“这种评价系统鼓励孩子在艺术的氛围里自由生长，联想与创造，开拓与创新，回归艺术教育的初心。”

　　唐泽奎说：“近年来，巴南区出台中小学美育改革和发展行动计划，制发关于区级艺术素质测评等近10个专门文件，健全学生艺术素质测评、学校艺术工作自评和艺术教育年度发展报告三级考评制度，纳入学校督导评估考核。”

　　“将美育‘种’进校园，下一步我们将打造区级智慧美育艺术素质测评服务云平台，完善学生测评系统、学生成长档案系统、教师评价系统、教育管理系统，为孩子的全面发展保驾护航。”唐泽奎说。

　　《 人民日报 》（ 2023年07月20日 12 版）

(责编：杨光宇、孙竞)

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