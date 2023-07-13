人民网北京7月13日电 （记者李依环、郝孟佳）12日，由江南大学牵头举办的太湖湾高校媒体融合共享联盟（下称“联盟”）成立大会在江苏无锡举行，25所联盟成员单位代表参加大会。

“联盟是凝聚共识、引导舆论的新平台，是多方联动、彼此赋能的新矩阵，是紧密联系、深度合作的新生态。”江南大学党委书记朱庆葆在致辞中表示，期待通过舆论传播机制共融、网络传播资源共享、媒体融合发展共赢等形式，共同提升太湖湾高校的传播力、引导力、影响力、公信力，合力打造包容互补、活力彰显的区域融媒传播新生态，为加快推动长三角一体化高质量发展贡献积极力量。

江苏省无锡市委常委、宣传部部长李秋峰指出，希望各成员单位坚持守正创新，突出“内容为王”，坚守以马克思主义新闻观为指引的“正”；坚持关注青年，树牢互联网思维，突出受众导向，紧贴青年需求，把握青年习惯；坚持融合发力，打破“单打独斗”的传播模式，以联动协作实现“握指成拳”，合力构建起太湖湾高校媒体传播“生态圈”。

江苏省委网信办副主任刘伟表示，做好高校媒体融合发展，对做大做强主流舆论阵地，增强中华文明传播力、影响力具有重要意义。联盟要发挥高校媒体价值引领作用，努力构建区域高校主流舆论新格局。要因势而谋，以正确舆论导向立新作为；要应势而动，以家国情怀汇聚厚植青年；要顺势而为，以开放共享机制赋能增效。

苏州大学党委常委、党委宣传部部长吴江作为联盟成员单位代表发言。他谈到，联盟明确了高校媒体融合的目标任务；搭建了新平台，提供了学习参照的示范样本；扩大了朋友圈，描绘了互利互惠，合作共赢的发展前景。作为联盟成员单位，将不懈努力，合力打造包容互补、活力彰显的区域融媒传播新生态，为加快推动长三角一体化高质量发展提供更强舆论支撑。

会上，江苏省无锡市委宣传部、无锡市委网信办、江南大学党委宣传部、江南大学马克思主义学院举行市校四方党建联盟共建签约仪式。据介绍，未来，市校四方党建联盟将以此次签约仪式为契机，在组织上联建、理论上联学、阵地上联享、工作上联动，深入推动市校宣传思想战线党建和业务融合发展。

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