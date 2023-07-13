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教育部：持续推进高校毕业生就业工作

2023年07月13日08:20 | 来源：科技日报
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原标题：教育部：持续推进高校毕业生就业工作

“这的确是我们关注的大问题。”近日，在国新办举办的“权威部门话开局”系列新闻发布会上，教育部部长怀进鹏表达了教育部对高校毕业生就业问题的关切。

教育部相关负责人表示，教育部已经推出多项举措促进高校毕业生就业。在今年的毕业生求职关键期，教育部会同有关部门推动加快升学考录、教师招聘、公务员事业单位招录等政策性岗位招录时间安排，为毕业生求职就业争取了更多时间。

为了开拓岗位，给毕业生提供机遇，各地各高校开展了“访企拓岗促就业”行动。由高校领导班子主动走进行业企业，与相关单位建立就业合作渠道。教育部相关负责人提供的数据表明，截至2023年5月，已有2415所高校参与了该行动，累计走访用人单位17.1万家，新开拓就业岗位253.1万个。

各地教育部门正在积极组织、配合“访企拓岗促就业”行动。四川省教育厅组织省内60所高校的代表赴重庆联合访企拓岗；江苏省教育厅组织省内56所高职院校和21所江苏联合职业技术学院所属分院集中开展访企拓岗；新疆维吾尔自治区教育厅组织新疆大学、新疆农业大学、新疆财经大学等10所高校负责人赴乌鲁木齐市经开区开展访企拓岗。

在鼓励高校走进企业的同时，各地各高校开展了“万企进校园”招聘活动，创造条件主动邀请用人单位进校招聘，为毕业生求职和用人单位招聘提供便利。截至5月，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团已组织开展线下大型招聘活动，累计举办12.5万场，参会企业145万余家，提供岗位信息3511万余个。

“我们全力拓宽校园招聘渠道，也努力打通社会招聘渠道，充分利用互联网技术强化供需信息精准匹配，促进毕业生高效就业。”教育部相关负责人表示，教育部已经联合智联招聘、BOSS直聘等12家社会招聘机构，与各地、各高校一起推出“24365携手促就业精准服务”，面向2023届高校毕业生提供系列线上指导服务。精准服务包括岗位精准推送、校企精准对接、区域精准协作、行业精准引领、精准指导帮扶五大方面。

教育部相关负责人介绍，教育部还联合了多家机构共同举办了面向2023届高校毕业生“宏志助航”网上专场招聘会，活动将持续至8月20日，预计提供就业岗位信息15万余条。

活动期间，应届生可以登录国家大学生就业服务平台、“工E就业”微信小程序、国聘、中智招聘、卫人就业网、前程无忧、智联招聘、BOSS直聘、猎聘、拉勾网、一览英才网参加网上招聘会。此外，毕业生还可以在“国家大学生就业服务平台”和“大学生就业资讯”官方微信平台查询就业岗位信息。

（记者 孙明源）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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