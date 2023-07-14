人民网北京7月14日电（记者秦迪） 日前，“大中小学思政课讲好中国式现代化的大国首都故事”研讨会在北京工业大学召开。会议现场，与会专家作了关于中国式现代化理论及在首都创新实践的专题报告。

研讨会现场。（北京工业大学供图）

北京市委教育工委副书记王达品在致辞中表示，概括提出并深入阐述中国式现代化是党的二十大的重大理论创新，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容。将这一重大理论成果融入大中小学思政课，讲深、讲透、讲活习近平新时代中国特色社会主义思想，是当前“三进”工作最重要的任务之一，也是完成好立德树人根本任务的重大现实课题。北京市高度重视大中小学思政课一体化建设，成立全国首个研究共同体，召开全国首次现场会，制定省级教育部门首个指导纲要。下一步，要以“大思政课”综合改革实验区建设为契机，重点做好三方面工作。一要切实加强对大中小学思政课一体化基础性问题的研究和探索，形成符合实际、有说服力的科学评价机制。二要更好地将首都资源优势转化为深化大中小学思政课一体化的强大动力和资源，主动将思政课建设融入新时代首都发展。三要在更大范围内汇聚大中小学思政课一体化教师队伍，为思政课讲好新时代中国故事、首都故事作出新的贡献。

在本次研讨会上，《求是》杂志社原社长、清华大学马克思主义学院卓越访问教授李捷以“全面把握中国式现代化理论”为题，对在思政课堂上如何全面把握中国式现代化理论作了详细阐述；北京市委党史研究室、北京地方志编纂委员会办公室原副巡视员刘岳结合北京城市总体规划发展历程，对首都现代化发展进行了深入浅出的阐释梳理；北京城市副中心党工委委员、管委会副主任胡九龙针对“如何把北京城市副中心打造为中国式现代化城市新样板”分享了自己的观点；北京市方志馆馆长刘宗永详细阐述了新时代首都现代化建设的深刻变化与辉煌成就；中国人民大学比较文明理论研究所所长、马克思主义学院教授邱吉围绕“大中小学思政课如何讲好中国式现代化故事”主题进行了分析与探讨。

此外，来自中国人民大学、清华大学附属中学、海淀区航天图强小学等多所高校、中小学的专家、思政课名师围绕共同讲述中国式现代化大国首都故事进行了课程展示交流。

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