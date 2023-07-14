人民网北京7月14日电 （记者孙竞）“产教融合是一个大的概念，它不仅仅是指职业教育，还需要政府、企业、学校、科研机构等多方参与，集聚政策、资金、技术、人才等要素，实行实体化运作，实现多维融合。” 中国教育发展战略学会会长韩进表示。

13日，以“洞见·破局·新发展——以产教融合促进经济社会和人才高质量发展”为主题的2023（首届）产教融合发展大会在河北雄安举办，来自全国各地高校、职业院校、行业企业、社会组织等产教融合各参与主体的代表700余人参会。

国家发展改革委社会发展司原司长欧晓理指出，建设现代产业体系，既需要钻研学术问题的科学家，也需要扎根生产一线的高素质技能人才。他建议，将产教融合纳入经济社会发展战略和产业发展战略，将现代职业教育与产业发展同步规划、同步建设。职业教育人才培养必须以产业需求为导向，做到“学科跟着产业走，专业围着需求转”，推动形成紧密对接产业链、创新链的专业体系。

“理念是行动先导，产教融合难以深入的根本原因在理念上存在把产教融合看作单纯的教育问题的误区”。教育部职业教育发展中心副主任曾天山指出，深化产教融合，产业企业要“跳出来看产业（企业）” ，职教要“跳出教育看教育”。职教是跨界教育，其逻辑起点是职业，形成必问产业、必问企业、必问市场的自觉。

曾天山介绍，近年来职业教育产业学院规模快速增长，涉及校企政行等多主体，形成了“校-企”“校-政-行-企”“校-行-企”等多种形态，存在多种组织架构和管理方式，但也存在缺乏适用职业教育的顶层设计、合作机制不健全、合作表现“虚多实少”、合作效能不足等问题。对此，他建议，要制定专门职业教育产业学院建设指南文件，创新运行机制，推进实体化运作，促进教育链与产业链双向赋能。

会上，清华大学继续教育学院、深圳职业技术学院、天津职业大学、江苏食品药品职业技术学院等来自政、行、产、教的40余家机构分享了经验。大会期间还举办了产教融合联合体建设与协同创新论坛、数字经济与产教融合论坛、半导体&智能制造产教融合论坛、金融赋能与产教融合论坛等四个平行论坛。

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