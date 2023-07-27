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去山村找苦吃！北京科技大学大学生暑期实践团走进延庆山村

2023年07月27日17:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月27日电 “大热的天，这些孩子真不容易，本该放假回家和家人们团聚的日子，他们却来到我们这个小山村，跟老人聊家常，教孩子画画，教我们如何合理使用饮用水。”北京市延庆区大榆树镇阜高营村村民付大娘感慨道。

近日，北京科技大学澧泉科技之青程社会调查实践团深入北京市延庆区，开展调查研究与学习实践活动。十天里，实践团成员们走访了五个乡镇的十余个村庄，与村干部和广大村民座谈交流；与河长、林长、水管员一起巡河、护林、查看农村供水系统；前往污水处理厂、站调研，了解污水处理的具体流程和技术；跟村民们聊水资源保护的科学知识，教大家如何健康用水。

澧泉科技之青程社会调查实践团走进延庆

澧泉科技之青程社会调查实践团走进延庆。校方供图

实践过程中，同学们还将调研收集到的村庄整体建设、当地人土风情、产业发展以及地域特色饮食等成果，整理成文章和视频对外发布。“这些大学生让更多的人知道了我们这个小山村，我们发自内心地感谢孩子们。”延庆区大榆树镇阜高营村党支部书记路凤山表示。

澧泉科技之青程社会调查实践团走进延庆

澧泉科技之青程社会调查实践团走进延庆。校方供图

北京市教育两委派驻阜高营村驻村第一书记范新栋指出，同学们能够当好调研员、宣传员、辅导员，主动吃苦、乐于吃苦、吃得了苦是当好“接班人”最好的实际行动体现，对于激励更多的大学生走进乡村，助力乡村振兴有着积极的示范带动作用。（孙竞、实习生张婉柔）

澧泉科技之青程社会调查实践团走进延庆

澧泉科技之青程社会调查实践团走进延庆。校方供图

(责编：郝孟佳、熊旭)

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