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知心家庭学校云平台暨家庭教育先行者项目启动

2023年07月20日15:02 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月20日电 日前，由中国家庭教育学会与中国少年儿童新闻出版总社共同发布的知心家庭学校云平台暨家庭教育先行者项目在北京启动。

中国家庭教育学会副会长兼秘书长杨淑文介绍，开启家庭教育先行者培训项目，旨在发挥知心姐姐专注本土化家庭教育实践和少年儿童工作及协调家校社共育等优势，积极开展分层分级培训和咨询，为更多学习者提供见习和实习平台，为社会培养一批合格的家庭教育先行者，服务少年儿童健康成长，促进家庭和谐幸福。

“社会在变，但知心需求没变。新时代知心姐姐要与时俱进，让教育理念与孩子们成长有机结合，发挥独特品牌价值。”中国少年儿童新闻出版总社党委书记孙柱表示，期待能凝聚更多的专家学者、学校社区、社会资源，大家群策群力，为孩子们的终身成长服务，为家庭的和谐发展服务。

启动仪式上，中国教育学会家庭教育专业委员会副理事长、“知心姐姐”卢勤为“知心家庭学校”讲师团专家颁发了聘书。

据悉，“知心姐姐”品牌于1960年创立，长期关注少年儿童心理健康和家庭教育，与时俱进、不断创新。“知心家庭学校”由全国少工委和中国少年儿童新闻出版总社共同创办。自2000年4月成立以来，通过组织针对学校、社区、家庭的教育实践和培训活动、针对个体的咨询服务等，帮助少年儿童应对成长中的困惑，帮助家长应对教育中的难题，促进亲子间的沟通交流，为少年儿童健康成长、家庭和谐幸福、社会进步发展助力。（孙竞、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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