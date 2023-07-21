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全总、教育部联合实施“劳模工匠进校园”行动

2023年07月21日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：全总、教育部联合实施“劳模工匠进校园”行动

为进一步发挥广大劳模工匠以及各行各业先进人物的榜样引领作用，中华全国总工会、教育部近日联合印发通知，决定联合实施“劳模工匠进校园”行动（以下简称“行动”）。

通知要求，各级工会和教育部门要以线上线下结合、线下为主的方式，推动行动分级实施、分类推进，扩大行动覆盖面。在大中小学设立劳模工匠兼职辅导员，讲授“开学第一课”、班会课等，开展“致敬劳模交流会”“工匠课堂”“劳模家长上讲台”等主题班会，引导学生努力成为立大志、明大德、成大才、担大任的时代新人。在职业院校开设“劳模工匠大讲堂”，在职业教育活动周期间做好“劳模工匠进校园”活动，进一步强化职业院校的“职业”底色，引导学生成长成才。在高校设立劳模工匠兼职导师，鼓励思政教师进企业，支持高校在劳动教育实践基地开展相关劳动实践，培养热爱劳动、勤于劳动、善于劳动的高素质劳动者。鼓励有条件的学校积极组织学生到各类劳动教育实践基地开展活动，充分利用线上平台进行评价激励。

通知明确，行动力争用5年左右时间，实现在大中小学全贯通，在基础教育、职业教育、高等教育、继续教育全覆盖，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的机制不断健全，劳模工匠兼职教师队伍不断壮大，支持劳动教育有效开展的各类资源不断丰富。为营造良好工作氛围，全总、教育部将联合开展示范性活动，联合指导开设网络宣传平台，每年遴选发布经典案例和优秀案例加以宣传推广。

2015年以来，全总联合教育部等部门先后举办“大国工匠进校园”“劳模进校园”全国性示范活动近百场，推动各省（区、市）开展2.1万余场活动，组织4.5万人次劳模工匠走进学校。（记者任欢）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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