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教育部部署中小学暑期安全工作

2023年07月14日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：教育部部署中小学暑期安全工作

7月10日至12日，教育部在山东省济宁市举办中小学暑期安全工作交流研讨活动，深入分析中小学暑期安全工作形势，总结交流各地工作经验，研究部署暑期安全相关工作，确保广大中小学生度过一个平安快乐的暑假。

会议强调，各地要进一步聚焦关键环节，扎实做好中小学暑期安全各项工作。一是有针对性地开展暑期安全教育。对学生要多提醒，根据中小学生的身心特点和认知能力，广泛开展安全教育，及时发布安全提示，提醒学生暑期外出时注意自身安全。对家长要多叮咛，重点加强对广大家长特别是农村家长的安全教育工作，通过多种方式提醒广大家长增强安全意识，自觉履行监护责任。二是多渠道做好暑期关爱服务。指导有条件的学校开展暑期托管服务，解决学生暑期“看护难”问题。充分利用社会资源，会同相关部门精心组织各类社会实践活动，促进全面发展和健康成长。加强特殊困难儿童帮扶，重点加强对留守儿童、流动儿童、事实无监护儿童的关爱服务，确保特殊儿童群体暑期安全。三是深入做好隐患排查整改。做好暑期活动空间安全排查，提请属地党委政府加强统筹领导，协调组织各相关部门，为中小学生暑期活动提供安全有序的公共空间。做好校园隐患排查整治，学校要利用暑期开展校园及周边安全隐患排查整治，持续加强校园安全防范建设和保安员培训演练。四是积极开展家庭教育指导。会同妇联等部门，指导学校通过多种方式密切家校联系，帮助家长科学安排子女暑期生活，引导学生加强身体锻炼，主动分担家务劳动，合理使用手机、电脑、平板等电子产品。指导家长关注孩子身心健康，多陪伴孩子，积极构建亲密和谐的亲子关系。

会议要求，各地要加强组织领导，充分调动各方资源，聚焦重点时段、重点群体和关键环节，确保暑期安全各项工作真正落到实处。要压实责任链条，将有关政策措施细化分解，落实到部门、落实到人。

公安部、民政部、水利部、农业农村部、应急管理部、共青团中央、全国妇联和中国气象局有关司局和各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、新疆生产建设兵团教育局有关负责同志参加交流研讨活动。

（记者刘博超）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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