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“校外培训家长端”App上线

帮助家长甄选“证照齐全”的培训机构

2023年07月25日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：“校外培训家长端”App上线

　　 24日，“双减”政策出台两周年之际，全国校外教育培训监管与服务综合平台正式上线。该平台通过搭建起“部门监管服务、机构合规运营、学生家长放心”的校外培训监管与服务综合业务体系，帮助家长甄别选择“证照齐全”的合规机构，确保交费安全、退费方便、投诉举报渠道畅通，切实保障人民群众切身利益。

　　 截至目前，全国校外教育培训监管与服务综合平台已纳入首批10多万家白名单的校外培训机构（含线上、线下和学科、非学科），各地主管部门已完成对入驻培训机构相关资质、资金、人员、材料、场地、课程等信息的审核备案。同时，全国校外教育培训监管与服务综合平台正式推出“校外培训家长端”App提供全国统一校外培训官方购课服务，广大学生家长可在手机应用市场搜索安装，或通过支付宝“校外培训家长端”小程序，轻松享有购课、消课、退费、评价、投诉“一站式”服务，营造安心、放心、舒心的校外培训平安消费环境。

　　 全国校外教育培训监管与服务综合平台入驻机构的培训预收费已纳入监管，可保障家长资金安全，有效预防“退费难”“卷钱跑路”等风险隐患；通过拟聘从业人员准入违法犯罪信息核查、场地消防安全准入审核等方式，切实保障学生人身安全；通过对课程价格、材料、课程等信息审核备案，规范培训机构服务行为，提升校外培训服务质量和水平。

　　 据了解，教育部下一步将以全国校外教育培训监管与服务综合平台及“校外培训家长端”App上线为契机，着力深化校外培训监管，不断巩固学科类培训治理成果，深化非学科类培训监管，促进校外培训成为学校教育有益补充；强化学校教育主阵地作用，进一步促进学生学习更好回归校园；持续减轻学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担。（记者陈鹏）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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