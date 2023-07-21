人民网北京7月21日电 以“为‘大国工匠’造就‘良匠之师’”为主题的职业教育教师发展论坛暨首届职业院校青年教师发展研讨会近日在天津举办。

中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕在题为“强教先强师：职业教育历史担当”的主旨报告中指出，要立足党和国家事业的大格局，置身世界教育强国的大坐标，坚持历史维度、现实维度和未来维度相统一，系统思考教育强国的理念与内涵、结构与特征、政策与保障、运行与路径。强教必先强师。要着力构建中国特色职业教育教师教育体系，以“师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力”为目标，大力培养造就一支专业化高素质的职业教育教师队伍，夯实教育强国建设的职教基础。

天津市委常委、市委教育工委书记王旭表示，科教融汇，进一步创新职教师资特别是青年教师培养发展的实践路径，促进教师坚持育人为本、提升综合能力、服务经济发展，源源不断培养高素质技术技能人才。要巩固发展天津职教优势和特色，深入实施科教兴市人才强市行动，全面落实教育部与天津市联合印发的《关于探索现代职教体系建设改革新模式的实施方案》，完善工匠之师培养培训等工作体系，在职教师资培训发展等方面形成天津实践，打造新时代职业教育的领军者和新高地。

在分论坛上，专家和与会学者聚焦现代职业教育高质量发展对职业院校青年教师素质和能力的新要求，五个分论坛紧密对接“师德师风与立德树人”“数字经济与数字素养”“职业教育与成果转化”“科教融汇与协同创新”“科学素养与工程教育”等主题开展交流与研讨，为职业院校青年教师树立新榜样、新标杆。

据悉，本次论坛由中国职业技术教育学会主办，中国职业技术教育学会职教师资专业委员会、天津职业技术师范大学和江西科技师范大学联合承办。论坛旨在搭建职业教育教师特别是青年教师修养品德、提升素养、涵养本领、交流经验等的平台，引导广大职业教育教师树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，适应数字化转型提升数字化素养、数字化能力，成为能够培养出“大国工匠”的“良匠之师”，为实现中国式现代化贡献力量。（郝孟佳、实习生黄倩）

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