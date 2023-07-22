原标题：教育部召开全国“双减”工作推进会暨“双减”工作专门协调机制全体会议

7月21日，教育部在京召开全国“双减”工作推进会暨“双减”工作专门协调机制全体会议，教育部党组书记、部长、“双减”工作专门协调机制召集人怀进鹏出席会议并讲话。教育部党组成员、副部长王嘉毅主持会议。

会议指出，以习近平同志为核心的党中央高度重视中小学生全面发展健康成长，作出“双减”重大决策部署。2021年7月，中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。两年来，“双减”工作专门协调机制各成员单位、各地党委和政府勇于担当、攻坚克难，推动校外培训明显降温，校内服务有效提升，学生和家长总体负担正在逐步减轻，“双减”工作取得阶段性进展。

会议强调，“双减”工作具有长期性、复杂性、艰巨性。要从政治上看“双减”，深刻学习领会党的二十大和习近平总书记关于“双减”工作要久久为功的指示精神，切实把党中央决策部署转化为推动基础教育高质量发展的生动实践。要从民生上抓“双减”，着力解决群众急难愁盼问题，不断提升人民群众的教育获得感、幸福感。要从规律上谋“双减”，推进校外治理与校内提质双向联动，将“五育并举”落实到工作全过程各环节，促进学生全面发展。

会议要求，要进一步提高政治站位，坚决将党中央“双减”决策部署最新指示要求落到实处。要结合当前正在开展的主题教育，锚定党中央确定的三年目标，坚定不移强化校外培训监管，做好分类管理，抓好暑假关键期校外培训治理，全面深入解决培训质量、安全、价格等问题。着力提高学校教育教学质量，加强作业、课后服务、课堂教学管理，夯实学校主阵地作用。全面系统做好科学教育加法，深入贯彻落实关于加强新时代中小学科学教育工作的意见，培育学生科学梦想。深化教育综合改革，促进义务教育优质均衡发展。不断提升宣传引导的实际效果，加快扭转教育功利化倾向，形成健康的教育环境和生态。

会上，北京市、天津市、安徽省、山东省、湖南省、广西壮族自治区、四川省、浙江省金华市等地区和国家发展改革委、财政部、文化和旅游部、市场监管总局、体育总局等“双减”工作专门协调机制成员单位先后作交流发言。“双减”工作专门协调机制有关人员和教育部有关司局负责同志在主会场参加会议。各省级教育部门负责同志，省级“双减”工作专门协调机制成员单位有关负责同志，“双减”全国试点城市教育行政部门负责同志在分会场参加会议。

(责编：孙竞、郝孟佳)