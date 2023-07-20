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教育部启动第三期供需对接就业育人项目

2023年07月20日15:05 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月20日电 （记者孙竞）据教育部网站消息，教育部印发通知，面向社会征集供需对接就业育人项目指南，启动第三期供需对接就业育人项目指南申报工作。

据介绍，供需对接就业育人项目由教育部搭建平台，面向各类企业、事业单位和行业协会征集项目指南，组织高校与发布项目指南的用人单位开展供需对接。用人单位与高校通过人才培养、就业实习等方面的合作，推动就业与培养有机联动、人才供需有效对接，帮助用人单位培养和招聘更多实用型、复合型和紧缺型人才，促进高校毕业生更加充分更高质量就业。

供需对接就业育人项目分为定向人才培养培训、就业实践实习基地建设、人力资源提升、重点领域校企合作、重点群体就业帮扶五类。定向人才培养培训项目由用人单位与高校协同制定培养方案，实施长期系统定向培养或短期就业能力培训，为用人单位输送急需紧缺人才。就业实践实习基地建设项目由高校与用人单位共建就业实践实习基地，为高校毕业生提供实习岗位，帮助毕业生通过实习实现就业。人力资源提升项目由高校和用人单位建立定向合作关系，共建人才工作站或专门人才基地，建立紧密的人才供需对接关系。重点领域校企合作项目为高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等重点领域企业和相关专业高校开展联合培养，为大学生定向提供科研机会或就业岗位。重点群体就业帮扶项目由用人单位（或公益性社会组织）面向脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾等高校毕业生提供（或支持提供）就业培训、实习实践、结对帮扶、专场招聘等帮扶，支持高校设立“宏志助航计划”校级项目，帮助重点群体毕业生实现尽早就业。

供需对接就业育人项目2021年8月首次启动，得到了校企双方的积极响应。项目实施2年以来，共有1000余家用人单位与1800余所高校开展校企合作，达成项目立项2万余项。根据通知，拟参加第三期项目的用人单位可通过教育部供需对接就业育人项目平台进行项目需求申报，申报截止时间2023年9月15日。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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