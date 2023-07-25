人民网北京7月25日电 （记者孙竞）打开录取通知书的函匣，成仿吾老校长亲自翻译的1938年版《共产党宣言》和成仿吾老校长五译《共产党宣言》的故事呈现在眼前。近日，中国人民大学新版录取通知书陆续发往新人大人手中。翻开通知书，本硕博新生们将提前开启这堂红色育人第一课。

《共产党宣言》是第一次全面阐述科学社会主义原理的伟大著作。无产阶级革命家、教育家成仿吾自1929年在欧洲第一次完成《共产党宣言》译稿后，又于1938年、1945年、1952年、1975年四次对《共产党宣言》进行翻译与修订，时间跨越近半个世纪。成仿吾对《共产党宣言》翻译的执着追求和不懈努力，是中国共产党人追求真理、永葆本色的生动写照。

据介绍，中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学，从抗战烽火中一路走来，经典的背后有着人大人的心血，有着与人大血脉相连的故事。为了传承红色基因、坚定理想信念，成仿吾老校长五译《共产党宣言》的事迹，成为了人大新生党史学习、校史学习的第一课。通过录取通知书来讲述党史故事，讲述党创办人民大学的故事，进一步增强录取通知书本身的仪式感，坚定人大人接续奋斗的使命担当。

“打开录取通知书的函匣时，一本保留着1938年译本原貌的《共产党宣言》朴实而真挚地讲诉着‘传承’故事，映照着代代中国共产党人对真理的执着追求。作为新一届的人大学子，我们将以实际行动勇敢担起时代赋予的使命。”中国人民大学理学院新生付誉表示。

中国人民大学马克思主义学院博士新生郑洸宇说：“一页一页细细品读，仿佛是一场穿越时空的精神对话。吾辈头顶的星辰大海便是中国的壮阔未来，作为人大学子，我们将牢记嘱托，不负韶华，争取跑出当代青年的最好成绩！”

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