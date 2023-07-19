人民网北京7月19日电 18日，“助力现代化 助残树品牌”北京市助残社会组织调研服务工作在京启动。

会议现场。学校供图

会上，北京市残疾人社会服务指导中心主任高顺尉、北京中医药大学教授穆晓红分别代表北京市残联与北京中医药大学“扶我一把，让我站起来”学生团队签署意向合作协议。未来，该团队将与助残社会组织共建50个康复实践基地，为助残社会组织提供脑瘫手术治疗、残疾朋友康复训练相关培训和技术支持。

签约结束后，北京市残疾人联合会副理事长王响平为项目团队颁发“团队突出贡献奖”。王响平表示，残疾人的生存状态，是社会文明进步的重要标志，正是因为有像北京中医药大学“扶我一把，让我站起来”项目团队一样的青年们站出来，让越来越多的残疾人得到帮助，使他们的物质生活水平有了提高，精神文化生活也有了进步。

“许多患儿从出生起就受到了脑瘫的折磨，他们从人生的起步阶段就失去了与正常人平等的生活条件与机会，我们每次看到这样的孩子们都深感使命重大。”周卓荦说，“脑瘫救助是一项艰巨而伟大的工程，是医者的责任，救治这些孩子就是在践行社会使命、增强家国情怀。”

据了解，“扶我一把，让我站起来”项目是以改善脑瘫患儿生存和救治为核心导向的北京中医药大学学生创新创业团队。该团队已开展助残项目5年，团队足迹遍布全国12省区市，进行科普宣传和脑瘫术后患者随访，为脑瘫患儿带去了暖心“医”靠，服务脑瘫患儿超百余名，筛查适龄儿童万余名。（郝孟佳、实习生荆政嵛）

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