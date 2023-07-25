原标题：是备选项还是减分项

【记者调查】

7月毕业典礼结束，大学室友们纷纷离开了校园。宿舍里只留下董蔓（化名）。她主动申请了延期毕业，“论文在修改阶段了，同时也准备考公务员”。

按原计划，某高校教育类专业研三学生董蔓，2023年寒假后应该上交毕业论文初稿。可开学一个多月了，硕士导师叶静怡（化名）始终没等来她的论文初稿，而是被告知“打算延期毕业”。

叶静怡有点着急，前前后后找了董蔓四五次，她“明确反对”董蔓的这种想法。

叶静怡不理解的是，“明明是个品学兼优的学生，为啥要主动选择延毕？”通常来说，延毕是一种被迫作出的选择，往往与学分未修满、论文未通过等“失败”情况联系在一起。

几经劝说未果，叶静怡也很无奈，“如果学生一直不交论文，我也只能被迫同意延期毕业”。

临近毕业季，记者在多地高校调查采访发现：过去由于学分未达到要求或者身体等原因不得已而为之的延期毕业，现在成为更多学生的主动选择。网络上，也出现了大量主动延期毕业学生的“经验分享”，只不过，评论区很快被质疑湮没。

人数迅速上升，逐渐扩展到全学段

“2022年年底，身体不舒服，没有心思写论文。”但是，即便身体恢复了，董蔓思来想去，还是觉得延期毕业“划算”。

“因为，今年没有考上老家选调生，延期毕业的话，明年依然可以以应届毕业生的身份参加考试。”董蔓道出了实情。

董蔓不是个例。“延期毕业分为两种情况，一种是被迫延期：学分不足、挂科补考后仍然未通过等；还有一种是主动为之，比如个人创业、躲避就业等。”董蔓所在学部党委副书记齐丹（化名）联合老师们给学生做工作，建议大家“最好按期完成学业”。

“有的是为了考公，有的是为了考研，最根本的原因是为了保留应届生身份。”齐丹介绍。

2020年3月，教育部出台政策：对离校时未落实工作单位的高校毕业生，可按规定将户口、档案在学校保留两年，并为落实单位的毕业生按应届毕业生身份及时办理就业手续。

尽管保留两年应届生身份的政策一直延续至今，但在同学们看来，延期毕业“最为稳妥，最保险”。齐丹介绍，以一个40人左右的本科班级为例，此前几乎没人申请延期毕业，可去年就出现了8个，其中有4个是为了考研，且呈现向全学段扩展的趋势。

延期毕业或被质疑学习能力，应谨慎选择

保留应届生身份，采取主动延毕的方式看似可以应对就业压力，但在实际招聘中，用人单位的标准往往更严格。

收集各省选调生公告后，董蔓发现，这些公告上，并未对延期毕业学生的情况进行分类说明。

董蔓心里打鼓，拨通公告上政策咨询电话，反复确认延期毕业会否是不利条件，得到了否认的回答，“目前没有额外限制”。

“在考公、考编等就业方向上，毕业两年内都能以应届生身份报考并享受同等待遇，但在一些企业招聘过程中，并不能得到保证。”东华大学计算机科学与技术学院党委副书记李华婷表示。

李华婷介绍，虽然在一些企业招聘信息上，只面向2023年应届毕业生，并未对延期毕业等情况做过多说明，但是在面试环节，用人单位肯定会问，为什么本科读了5年？

“一般来说，在用人岗位存在竞争情况下，延期毕业的学生不太受欢迎，除非学生其他方面的实力，能够冲抵掉这个明显的劣势。”李华婷提醒。

齐丹也担心：“主动延期毕业，可能会对学生造成不可挽回的影响。”

“有些用人单位可能存在对延期毕业学生的负面看法。”在齐丹看来，明面上虽然说，对所有应聘者一视同仁，但是在具体操作上，用人单位是否会降低对延期毕业生的招录意愿，他们并不作解释。

“到最后，如果因为延期毕业身份而落选，学生没办法走回头路，还多浪费了一年的时间。”齐丹说。

当老师们把这些不利因素告知学生时，齐丹发现，“大部分学生不为所动”。

“无故延期毕业肯定是减分项。”一家通信公司华东地区招聘调配总监刘轩（化名）坦言，“我们可能会怀疑，这个学生的学习能力和职业生涯规划的能力。”他建议，若非身体等客观原因，要慎重选择延期毕业。

为了保留应届生身份而主动选择延期毕业，一方面说明就业形势比较严峻，另一方面也说明“应届生身份”在毕业生就业时仍发挥着重要作用，是就业的“护身符”，但在一些情况下，这也会成为挡在毕业生面前的“玻璃门”。北京航空航天大学教育研究院教授赵世奎说。

赵世奎建议，打破挡在高校毕业生面前的“玻璃门”，实现高等教育人才“出口”和劳动力市场人才“入口”的有机衔接，促进高校毕业生高质量充分就业，是当下亟待解决的重要问题。

（记者 陈 鹏）

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