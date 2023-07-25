人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

主动延期毕业：是备选项还是减分项

2023年07月25日08:36 | 来源：光明日报
小字号

原标题：是备选项还是减分项

　　 【记者调查】

　　 7月毕业典礼结束，大学室友们纷纷离开了校园。宿舍里只留下董蔓（化名）。她主动申请了延期毕业，“论文在修改阶段了，同时也准备考公务员”。

　　 按原计划，某高校教育类专业研三学生董蔓，2023年寒假后应该上交毕业论文初稿。可开学一个多月了，硕士导师叶静怡（化名）始终没等来她的论文初稿，而是被告知“打算延期毕业”。

　　 叶静怡有点着急，前前后后找了董蔓四五次，她“明确反对”董蔓的这种想法。

　　 叶静怡不理解的是，“明明是个品学兼优的学生，为啥要主动选择延毕？”通常来说，延毕是一种被迫作出的选择，往往与学分未修满、论文未通过等“失败”情况联系在一起。

　　 几经劝说未果，叶静怡也很无奈，“如果学生一直不交论文，我也只能被迫同意延期毕业”。

　　 临近毕业季，记者在多地高校调查采访发现：过去由于学分未达到要求或者身体等原因不得已而为之的延期毕业，现在成为更多学生的主动选择。网络上，也出现了大量主动延期毕业学生的“经验分享”，只不过，评论区很快被质疑湮没。

　　人数迅速上升，逐渐扩展到全学段

　　 “2022年年底，身体不舒服，没有心思写论文。”但是，即便身体恢复了，董蔓思来想去，还是觉得延期毕业“划算”。

　　 “因为，今年没有考上老家选调生，延期毕业的话，明年依然可以以应届毕业生的身份参加考试。”董蔓道出了实情。

　　 董蔓不是个例。“延期毕业分为两种情况，一种是被迫延期：学分不足、挂科补考后仍然未通过等；还有一种是主动为之，比如个人创业、躲避就业等。”董蔓所在学部党委副书记齐丹（化名）联合老师们给学生做工作，建议大家“最好按期完成学业”。

　　 “有的是为了考公，有的是为了考研，最根本的原因是为了保留应届生身份。”齐丹介绍。

　　 2020年3月，教育部出台政策：对离校时未落实工作单位的高校毕业生，可按规定将户口、档案在学校保留两年，并为落实单位的毕业生按应届毕业生身份及时办理就业手续。

　　 尽管保留两年应届生身份的政策一直延续至今，但在同学们看来，延期毕业“最为稳妥，最保险”。齐丹介绍，以一个40人左右的本科班级为例，此前几乎没人申请延期毕业，可去年就出现了8个，其中有4个是为了考研，且呈现向全学段扩展的趋势。

　　延期毕业或被质疑学习能力，应谨慎选择

　　 保留应届生身份，采取主动延毕的方式看似可以应对就业压力，但在实际招聘中，用人单位的标准往往更严格。

　　 收集各省选调生公告后，董蔓发现，这些公告上，并未对延期毕业学生的情况进行分类说明。

　　 董蔓心里打鼓，拨通公告上政策咨询电话，反复确认延期毕业会否是不利条件，得到了否认的回答，“目前没有额外限制”。

　　 “在考公、考编等就业方向上，毕业两年内都能以应届生身份报考并享受同等待遇，但在一些企业招聘过程中，并不能得到保证。”东华大学计算机科学与技术学院党委副书记李华婷表示。

　　 李华婷介绍，虽然在一些企业招聘信息上，只面向2023年应届毕业生，并未对延期毕业等情况做过多说明，但是在面试环节，用人单位肯定会问，为什么本科读了5年？

　　 “一般来说，在用人岗位存在竞争情况下，延期毕业的学生不太受欢迎，除非学生其他方面的实力，能够冲抵掉这个明显的劣势。”李华婷提醒。

　　 齐丹也担心：“主动延期毕业，可能会对学生造成不可挽回的影响。”

　　 “有些用人单位可能存在对延期毕业学生的负面看法。”在齐丹看来，明面上虽然说，对所有应聘者一视同仁，但是在具体操作上，用人单位是否会降低对延期毕业生的招录意愿，他们并不作解释。

　　 “到最后，如果因为延期毕业身份而落选，学生没办法走回头路，还多浪费了一年的时间。”齐丹说。

　　 当老师们把这些不利因素告知学生时，齐丹发现，“大部分学生不为所动”。

　　 “无故延期毕业肯定是减分项。”一家通信公司华东地区招聘调配总监刘轩（化名）坦言，“我们可能会怀疑，这个学生的学习能力和职业生涯规划的能力。”他建议，若非身体等客观原因，要慎重选择延期毕业。

　　 为了保留应届生身份而主动选择延期毕业，一方面说明就业形势比较严峻，另一方面也说明“应届生身份”在毕业生就业时仍发挥着重要作用，是就业的“护身符”，但在一些情况下，这也会成为挡在毕业生面前的“玻璃门”。北京航空航天大学教育研究院教授赵世奎说。

　　 赵世奎建议，打破挡在高校毕业生面前的“玻璃门”，实现高等教育人才“出口”和劳动力市场人才“入口”的有机衔接，促进高校毕业生高质量充分就业，是当下亟待解决的重要问题。

　　 （记者 陈 鹏）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部