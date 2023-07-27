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新时代职业学校名师（名匠）名校长培养计划启动

2023年07月27日16:46 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月27日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，教育部办公厅近日印发《关于实施新时代职业学校名师（名匠）名校长培养计划的通知》，计划每年遴选一批中等职业学校校长和高等职业院校（含本科层次和专科层次）从事一线教育教学的在职在岗骨干教师或具有绝招绝技的技能大师，进行为期三年的集中培养。

新时代职业学校名师（名匠）名校长培养计划（以下简称职教“三名”计划）从2023年开始实施，每年压茬推进，旨在培养打造一批理想信念坚定、师德高尚、教育教学能力和专业实践能力突出的双师型名师（名匠），一批办学理念先进、办学定位准确、勇于开拓创新、精通现代职业学校治理的教育家型名校长。

职教“三名”计划突出培养全过程管理，在遴选培养对象的同时，择优确定一批培养基地，根据不同培养对象确定重点方向，制定个性化培养方案，提供可持续、伴随式、专业化指导。注重团队建设、示范引领，要求名师（名匠）名校长培养对象主持建设名师工作室、名匠技艺技能传承创新平台和名校长工作室，作为公开教学、论坛研讨、现场指导、专题研修、项目共研的平台载体，同时吸纳优秀成员，共同开展远程备课、线上教研、资源建设。通过建立推荐、培养、管理、使用一体化的培养体系和管理机制，充分发挥名师（名匠）名校长辐射带动和“智库”作用，助力成长为职业教育教师、校长创新发展的引领者、探索者，带动职业教育教师校长能力素质整体提升。

(责编：李依环、熊旭)

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