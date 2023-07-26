人民网北京7月26日电 （记者孙竞）记者从今天上午召开的“世界大学校长论坛”新闻发布会上获悉，由中国高等教育学会、北京大学、清华大学共同主办的“世界大学校长论坛”将于7月29至31日在北京市怀柔区举行。其中，论坛开幕式将于30日下午举行，主题是“时代变革与大学使命”。

中国高等教育学会副会长张大良表示，本次论坛将是近几年来我国高等教育界召开的一次规模大、层次高的国际性学术会议，旨在搭建世界顶尖大学校长交流对话平台，办成集全球性、高端性、前瞻性、思想性于一体的高等教育精品论坛，扩大我国高等教育国际影响力。论坛总规模500余人，将有来自美国、英国、法国、德国、澳大利亚、加拿大、马来西亚、日本、新加坡、埃及、阿根廷等36个国家和地区的100余位境外嘉宾现场参会。境内参会嘉宾300余人，其中“双一流”高校领导150余人。

中国高等教育学会副会长、秘书长姜恩来介绍，论坛下设“人工智能、教育数字化与高等教育未来”“未来人才能力需求与培养模式变革”“全球大学的学术责任与创新发展”“大学可持续发展面临的挑战与创新”“人类命运共同体视野下的大学合作与交流”等五个议题，60余位世界高水平大学校长将在论坛上作报告。姜恩来表示，论坛不仅是世界大学校长互动的平台，也是中国大学向世界发声的重要平台，更是世界了解中国大学的窗口。期待论坛能够提出引领性的教育理念，以及应对时代挑战的解决办法。

据悉，本次论坛还将在闭幕式环节发布标志性成果《北京倡议》，集中反映论坛嘉宾报告和发言的核心内容。

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