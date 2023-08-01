人民网北京8月1日电 （记者郝孟佳）7月30日，“敦煌之音”第七届北京国际民族器乐大赛总决赛在北京开幕。本届大赛设有古筝、弹拨、拉弦、吹打、少数民族乐器、重奏六大组别，共有来自海内外的800余名选手参加总决赛。

“音符当笔墨，倾情展示各民族优秀音乐文化；切磋作琼浆，在交流欣赏中共同增进民族情感与文化认同。”北京市民族团结进步促进中心主任王薇说，希望各位选手尽情施展音乐才华，共同分享美好时代赋予民族音乐的丰收与喜悦。

古筝演奏家、中央音乐学院教授李萌在致辞中表示，本次大赛以“传承经典，引领时尚”为宗旨，充分展现了新时代中国民族器乐发展的丰硕成果，对树立文化自信、传承民族器乐做出了贡献，希望各位参赛选手在比赛中积累经验、磨练自己，提高专业水平。

“我是第四次参加北京国际民族器乐大赛，‘敦煌之音’陪伴、见证了我的成长，让我从一名业余爱好者走上了专业演奏者的道路。未来，我会为民族音乐和民族艺术的传承做出自己的贡献。”北京师范大学艺术与传媒学院的学生陈灵犀说。

开幕式上，来自中央音乐学院、中国戏曲学院、中央民族大学、北京京剧院和北方昆曲剧院的青年演奏家们携手奉献了一场民族音乐会，带领观众进入国乐殿堂，彰显了民乐艺术在创造性转化和创新性发展中焕发的勃勃生机。

据了解，本次大赛由北京音乐家协会指导，北京市民族团结进步促进中心主办。赛事期间，将举办5场音乐会、6场专家讲座、2场交流展演等特色活动，充分展现中华民族音乐文化蓬勃繁荣之景和中华民族大家庭和谐包容之美。

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