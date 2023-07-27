人民网北京7月27日电 25日，由教育部主办、中国教育国际交流协会举办、北京林业大学承办的第26届“我的祖国——京港澳学生交流营”在北京林业大学开营。来自北京林业大学、香港中文大学、澳门大学等高校的150余名京港澳三地学生参加了开营仪式。

仪式现场。校方供图

中国教育国际交流协会秘书处秘书长郁云峰在致辞中指出，本届交流营的主题是“国家生态文明建设”，既契合着中华传统哲学中天人合一、人和自然和谐相处的思想，也契合着绿色发展、建设美丽中国的时代主题。他希望同学们在交流营活动中相互激荡智慧、碰撞火花，交流中迸发“激情”，交心中建立“友情”，观察和思考中厚植对祖国的“深情”，成为“同根同心”的好朋友、好伙伴，成为有着共同理想、携手并肩的同行者、同路人。

北京林业大学副校长李雄介绍，北京林业大学以生态文明建设为立校之本、发展之基。本届交流营为各位营员设计了“生态文明之旅”，期望在同心同根同命运的基础之上，共同见证祖国生态文明的快速发展、乡村振兴的巨大变化，深入探讨中华优秀传统文化的内涵。

开营仪式上，来自京港澳三地的学生代表作了交流发言，希望通过此次活动点燃思维火花，不负韶华，锻造精神，用实际行动促进三地青年的情感交流，为中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

据介绍，“我的祖国—京港澳学生交流营”创办于1994年，活动为三地青年搭建交流平台，带领三地青年感受祖国日新月异的变化，领略中华文化的深厚底蕴。未来一周，营员们将共同参加系列活动，一起听生态文明专题讲座，参观国家博物馆、北京中轴线、首钢冬奥园区、雄安新区等地，感受国家生态文明建设的无限魅力，了解祖国历史文化、相互学习，加强交流、增进友谊。（孙竞、实习生黄倩）

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