人民网北京7月31日电 （记者孙竞）7月30日，由中国高等教育学会、北京大学、清华大学共同主办的世界大学校长论坛在北京怀柔雁栖湖开幕。论坛为期2天，共有来自世界36个国家和地区的500余位嘉宾现场参会，65位高水平大学校长将围绕“时代变革与大学使命”主题作报告。

全国人大常委会副委员长、民盟中央主席、欧美同学会会长、中国科学院院士丁仲礼指出，不同文明唯有不断交流才能共同发展，唯有相互借鉴才能彼此成就。教育是全球的共同利益，是全人类的共同事业。大学应当携起手来，聚焦高等教育的普惠公平、内涵质量、治理体系、文明互鉴，积极应对人类生存和发展问题。他强调，中国愿同世界各国大学交流分享发展经验，以多维度改革提升高等教育内涵质量，以数字化发展促进高等教育普惠公平，以积极的行动参与全球高等教育治理，以平等的姿态增进人类文明交流互鉴，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，在全球发展倡议、全球文明倡议共识下深化务实合作，为构建人类命运共同体贡献力量。

教育部副部长、中国工程院院士陈杰在致辞中表示，中国政府高度重视教育事业，取得了一系列成就。目前正在积极推进教育强国建设，将发挥高等教育“龙头”作用，着力提升人才自主培养能力、高等教育科技创新能力和服务国家经济社会发展能力；打造职业教育重要增长极，形成同经济发展和产业转型升级相匹配的区域布局；建设高素质教师队伍，健全中国特色教师培养体系；实施教育数字化战略，建设人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会；推进高水平教育对外开放，将统筹做好高水平、高质量的“引进来”和“走出去”两篇大文章。

北京市人民政府副市长刘宇辉在致辞中表示，大学作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，是基础研究的主力军和重大科技的策源地，是国家创新体系的重要组成部分。北京市拥有丰富的高等教育资源，始终注重发挥大学人才培养作用，重点支持大学的发展，吸引和汇聚了世界各国学生、学者在北京学习工作、就业创业。希望世界知名大学来北京开展合作办学，加强大学间联合科研、人文交流，深化务实合作，为城市与大学的美好明天共同努力。

联合国教科文组织教育助理总干事斯蒂芬尼娅·贾尼尼在视频致辞中表示，联合国教科文组织致力于通过教育、科学、文化，促进可持续发展，建立全球和平文化。可持续发展离不开高等教育的支持，大学在其中发挥着独特的作用，要为应对当今世界的挑战做好准备。合作与交流是高等教育变革的核心，希望以本次论坛为契机，推动教育包容、公平、优质发展。

据悉，北京大学、清华大学、浙江大学、伦敦大学学院、纽约大学、澳大利亚国立大学、新加坡国立大学、马来亚大学、海德堡大学、大阪大学、渥太华大学、里斯本大学、布宜诺斯艾利斯大学、哈萨克斯坦国立大学、剑桥大学、巴黎中央理工-高等电力大学、博洛尼亚大学、法国国立桥路学校、亚利桑那州立大学、弗吉尼亚大学、巴塞罗那大学等世界高水平大学校长将在论坛上作报告和发言。

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