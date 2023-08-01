人民网北京8月1日电 “恭喜你被北航录取，期待未来续写和北航的更多故事。”近日，中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏化身“邮差”，为学校2023级新生张舒萌送上录取通知书。

张舒萌来自吉林，今年以654分的高考成绩被北航工科试验班类（信息类）专业录取。今秋九月，将有3800多名像她一样怀揣着梦想的新北航人，踏上空天追梦之旅。

当天，王云鹏介绍了北航建校七十余载奋进历程中“为国而生，与国同行”的奋斗历史和“为党育人、为国育才”的使命担当，并寄语“新北航人”，要把“德才兼备、知行合一”的校训践行在大学的学习和生活中，努力成为堪当大任、能做大事的优秀人才。

北京航空航天大学校长王云鹏院士向张舒萌同学颁发录取通知书。校方供图

“我从小便种下了一颗航天梦的种子”

“这给了我极大的鼓舞和激励，让我感受到学校对北航学子的关爱，对青年成长的期待。”接过校长题写的“创新无止境、好奇最重要”签名赠书和北航纪念文化衫，张舒萌无比激动。

“小时候，在电视上看到女航天员刘洋、王亚平乘着神舟飞船遨游太空，就有了翱翔九天的浪漫憧憬。初中时喜欢阅读科幻作品，主人公驾驶宇宙飞船在星际间穿梭的场景令我难忘，那时候便种下了一颗航天梦的种子。”张舒萌说。

在高中时期的目标大学分享会上，她第一次深入了解北京航空航天大学。学校对空天报国红色基因的传承、对国家战略工程项目的贡献，以及在尖端科技领域的突破，令她心生向往，也让她坚定了报考北航的志向。

“永葆好奇与热情，一路向北、航向不变”

对于大学生活，张舒萌有许多憧憬：“好想快点开学，去领略北航绿园的秀美、两校区的恢宏，感受校训树的庄严，打卡美丽的北航；不出校园吃遍大江南北，猪脚面、盐煎肉、小龙虾，品尝美味北航……”

对于未来的求学规划，她说：“自己将努力学习，传承空天报国精神，希望在信息技术和导航控制方面学有所成。毕业后也希望能进入国家航空航天科研院所进行科研工作，成为一名研究员，为突破‘卡脖子’技术而不断学习和探索。”

“永葆好奇与热情，勇于面对挑战，一路向北，航向不变。”张舒萌表示，即使未来不能成为一名科学家，她也会积极投身国家科技创新事业，并为此感到自豪。（李依环、实习生张婉柔）

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