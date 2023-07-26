人民网北京7月26日电 日前，2023年数字职业教育助推教育强国建设大会在江苏南京召开。大会以“数字职业教育：开辟新赛道，助推教育强国建设”为主题，探讨数字化重构教育生态，培养数字技术技能人才，赋能职业教育打造重要增长极、支撑教育强国建设等议题。

会上，中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕在题为《落实教育数字化战略：培养支撑强国建设的数字技术技能人才》的主旨报告中指出，算力经济的发展离不开人工智能、大数据、云计算、区块链等数字技术的支持，离不开能够面向生产一线，支撑产业数字化、数字产业化，确保产业链供应链安全的高素质技术技能人才。职教战线要以数字技术赋能专业升级和数字化改造，赋能教师、教法、教材改革，要适应科技进步和产业变革趋势，增强教师和学生的数字化意识，提高数字化素养和数字化能力，开辟职业教育高质量发展的新赛道、新路径。

“近年来，职业教育以资源库建设与应用推动了以优质教育资源共建共享为目的的资源数字化，以教学工作诊断与改进推动了以消除孤岛、烟囱为目的的职业学校管理数字化，以教学能力比赛为手段推动了以提高教育教学效率效果为目的的教育教学方法手段数字化。”教育部职业教育与成人教育司副司长林宇表示，希望中国职教学会教育数字化工作委员会广聚众志，引导、带领、聚集各方专家学者共同研究探讨职业教育数字化方向与内容，推动职业学校在教育数字化方面走得更好。

中国职教学会副会长、教育数字化工作委员会主任葛道凯指出，数字职业教育要聚焦教育强国目标，聚力数字职业教育主线，进一步优化和落实教育数字化战略，推动现代信息技术与职业教育深度融合；以数字化为主线重构教育生态，打造数字教育环境、数字教育资源、数字教育方式方法、数字教育治理等方面的新形态；紧紧抓住需求牵引、应用为王这个关键，有效推进职业教育领域建构数字化思维、提升数字化能力、整合数字化资源、丰富数字化场景。

江苏省教育厅副厅长、江苏省职业技术教育学会会长曹玉梅介绍，江苏加强顶层设计，先行先试，积极探索建设智慧校园，启动国家智慧教育平台江苏试点工作，扎实开展数字资源建设，加强体制机制保障，充分激发教育数字化转型新动力。她表示，江苏将进一步推进职业教育数字资源建设，促进大数据赋能教育教学，强化数字职教国际交流合作，推动江苏职业教育高质量发展。

大会还设置了主题报告和平行分论坛环节，专家学者共同关注落实国家教育数字化战略的重大意义，以及职业院校数字化转型所面临的关键问题和实施路径，为数字技术技能人才培养提供新思路，为数字技术赋能职业教育高质量发展提供新动力。

据悉，本次大会由中国职业技术教育学会和江苏省教育厅主办，来自政府部门、企业界、教育界的专家学者及全国150余所职业院校的领导教师共500余人线下参会，2000余师生线上参会。（孙竞、实习生张婉柔）

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