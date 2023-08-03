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第八届全国学生军事训练营在战略支援部队航天工程大学开营

2023年08月03日09:24 | 来源：教育部网站
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由教育部、军委国防动员部共同主办的第八届全国学生军事训练营于1日在战略支援部队航天工程大学隆重开营。本届军事训练营以“筑梦航天·点燃青春”为主题，来自全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的576名学生代表将参加为期14天的军事训练活动。

本届军事训练营课目设计，既充分体现军味战味、又突出航天元素，着眼增强参训学生对人民军队的了解，开设理想信念和航天知识专题讲座，赴中国共产党历史展览馆和中国人民革命军事博物馆开展党史军史学习教育；着眼强化参训学生身心素质，开展轻武器实弹射击、识图用图、医疗救护、行军拉练训练；着眼增强参训学生对航天强国的全面认识，赴多个航天领域科研院所观摩，开设航天发射直播公开课；着眼激发参训学生对人民军队的崇敬热爱，组织学唱军歌、升国旗仪式、长城宣誓等活动，观看航天题材励志影片，举办军地青年军营联欢会。

学生军训是党中央、国务院、中央军委的战略决策，是利党利国利军利民的实际举措，是实现立德树人根本任务和强军目标根本要求的基础工程。举办军事训练营旨在通过军事理论与军事技能相结合、实地见学与训练体验相结合的方式，教育引导广大青年学生着力提升国防素养，学习掌握军事知识，传承军队优良传统，弘扬军兵种特色文化，全面激发学生献身国防、报效国家热情，推动形成全社会关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的思想共识和行动自觉。活动始于2014年，自2017年起每年依托一个军兵种、聚焦一个主题举办，对于青少年国防教育深入开展起到了极其鲜明的示范引领作用，收到了很好的教育、国防和社会效益。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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