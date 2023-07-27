人民网北京7月27日电 （记者郝孟佳）26日，由教育部支持指导、中国教育国际交流协会主办的全球Z世代体育论坛在北京举办，论坛旨在搭建“国际化、年轻化、高规格”的国际青年体育交流与对话平台，展示体育教育成果和体育文化魅力。

希腊驻华大使馆临时代办Vaiani Gaidatzi指出，希腊是奥林匹克运动会的发源地，而世界大学生夏季运动会素有“小奥运会”之称。奥林匹克主义的理念指引着体育的发展，相信经历了几个世纪传承的奥林匹克运动将在各国Z世代群体的相互交流、相互学习中迸发新的活力。

国际奥林匹克学院主席Isidoros Kouvelos表示，国际奥林匹克学院自1961年成立以来，始终以奥林匹克精神——友谊、团结和公平的精神教育和引导各国青年，为建立一个和平的、更加美好的世界作出积极贡献，期待进一步加强与中国在体育教育领域的深入合作，共同助力世界体育教育事业的发展。

论坛上，来自中国、希腊、塞尔维亚、匈牙利、西班牙等国从事体育教育和国际交流的十余位专家学者及优秀运动员，围绕体育教育、体育人才培养、数字体育应用和体育精神传承等议题进行专题研讨交流。

塞尔维亚诺维萨德大学校长Dejan Madic教授、华东师范大学教授刘微娜和武汉体育学院教授黄莉就国际交流赋能体育教育高质量发展分享了各校的有益尝试；湖南师范大学教授郑澜、匈牙利体育大学教授Bálint Kovács和上海体育大学教授蔡玉军分享了在体育专业人才联合培养及体育课程改革方面的优秀案例；国家体育总局体育科学研究所副研究员李清正、西班牙足球甲级联赛协会职业教练Ramon Trillo Astasio和北京体育大学教授李卫从实践角度介绍了运动项目和体育训练数智资源和技术的应用。

在专题研讨环节中，2000年悉尼奥运会和2004年雅典奥运会跆拳道67公斤级以上冠军陈中、2000年悉尼奥运会竞走冠军王丽萍、2013年世界武术锦标赛太极拳冠军柴云龙和2018年雅加达亚运会女篮冠军邵婷，分享各自在竞技体育运动生涯中的成长经历故事和对体育精神传承的理解，并对话Z世代中外大学生，激发同学们对体育的热情和参加体育运动的积极性。

据了解，本次论坛现场参会嘉宾100余人，线上中外频道直播观看超过124.31万人次。会前，来自乒乓球、射击、游泳、举重、足球等运动项目的10余位国内外优秀运动员录制了视频，祝贺论坛和大运会召开，并以各自体育成长经历鼓励大学生参与体育运动和体育事业，相关视频海内外阅读量已达500万。

(责编：李依环、熊旭)