人民网北京8月3日电 （记者郝孟佳）2日，“中华体育精神”进课堂研讨会暨 “中华体育精神大中小幼思想政治教育共同体”（以下简称共同体）成立仪式在北京体育大学举行。北京体育大学党委书记曹卫东在致辞中指出，学校高度重视“中华体育精神”进课堂工作，将大力支持共同体建设，把其列为学校党建和思政工作的一项重点任务，纳入到学校主题教育整体安排中。

会议现场。学校供图

曹卫东表示，学校将以共同体为抓手，以中华体育精神为立足点，以系统观念探寻大中小幼思政课一体化建设的理论遵循、内在关联与实践路径，推进融合发展，搭建一体化贯通化育人平台，全面提升人才培养质量，努力把共同体打造成海淀区、北京市乃至全国大中小学思政课一体化建设的标兵。

北京市海淀区委教育工委副书记、区教委主任杜荣贞表示，北京体育大学立足自身资源优势，将体育精神与思政教育相融合，将思政课一体化建设拓展到了更多层面，明确了教育主题，具有开创性。他希望，经过成员单位的共同努力，共同体推出更多的精品思政课程，产生一批优秀教材以及育人案例，形成大中小幼思政一体化的特色品牌和工作模式。

在研讨会环节，北京体育大学马克思主义学院院长王海英对《中华体育精神大中小幼思想政治教育共同体建设方案》进行了介绍。她从总体要求、建设重点、首批合作学校、合作机制四个方面展开，重点介绍了做好共同体的“六大行动”——研、教、课、宣、践、演，并指出通过建立共同体理事会、激励保障机制与交流宣传平台来推动大中小幼思想政治教育共同体发展。

作为中华体育精神冠军宣讲团代表，2008年北京奥运会冠军张湘祥分享了中华体育精神在个人成长过程中起到的重要作用，解读了中华体育精神在践行社会主义核心价值观和推进民族复兴中的作用，希望今后能够有机会投身到大中小幼思想政治教育共同体建设中，更好弘扬中华体育精神这份宝贵精神财富。

据介绍，“中华体育精神大中小幼思想政治教育共同体”将重点围绕不同学段思政课一体化建设进行大胆探索与创新，不断增强成员单位思政教育的针对性、有效性，以实际行动打造育人同心圆。

(责编：李依环、熊旭)