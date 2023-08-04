代春超（左一）和学生在教室中。

学生们举着代春超包的粽子。

代春超所教年龄最大的学生罗伯特。

二〇一八年十月，孔子课堂教室由于门锁出了问题，丁泽良（左一）带着学生在户外上课。

二〇二一年，瓦努阿图孔子课堂师生的参赛视频在“最·孔院”全球短视频征集活动中获“最佳人气奖”等奖项。图为师生在视频中演唱中国歌曲。

2021年，南太平洋大学艾玛卢斯校区孔子课堂中文分级读物图书角启动运行。图为学生在图书角阅读。

薛风燕（右一）在学校开放日时和学生在一起。

薛风燕在给学生上书法课。

日前，瓦努阿图总统武罗巴拉武在总统府授予3名中文教师荣誉勋章，表彰其在推进中文教育方面所作出的杰出贡献，中国驻瓦努阿图大使李名刚应邀出席。

授勋仪式上，武罗巴拉武分别向南太平洋大学艾玛卢斯校区孔子课堂中文教师丁泽良、薛风燕和维拉中心学校中文教师代春超颁发了勋章，并感谢3名教师长期以来对瓦努阿图中文教育事业的大力支持。武罗巴拉武表示，该勋章的授予代表瓦努阿图对3名教师工作的高度认可。中方长期以来大力帮助瓦努阿图教育事业发展，瓦方对此深表感谢。瓦方将继续与中方一道，推动中文教育合作，增进两国相互交流。

李名刚向3位荣誉勋章获得者表示祝贺，称赞3位教师为增进中瓦两国人民友谊作出了积极贡献。他说，中方高度重视与瓦努阿图教育领域的交流合作，未来将继续派遣中文教师来瓦努阿图教学，向瓦努阿图提供政府奖学金名额和各类培训机会，助力其教育事业发展。

“你已经教了6000多名学生了”

代春超

你为什么可以在瓦努阿图待8年？你为什么可以坚持这么久？这或许是很多人想问我的问题。我的回答是：“我对这里的爱，是我对这里的承诺！”

“我以后每次都要考第一”

我初到瓦努阿图是在2016年2月初。那时候的瓦努阿图还在最不发达国家名单中，人们的生活水平很低，就连公交车都很破旧，但物价却很高。有一天，我在饭馆吃饭，一位老人佝偻着腰进来准备买一份快餐，用干枯的手从裤袋里掏出一个小塑料袋数着硬币。快餐店老板不耐烦地夺过他的“钱包”数了起来。老人吃了快餐的三分之一后，就让老板把剩下的打包，说要拿回家给孩子吃。看到这个情景，我心里难过并暗下决心，一定要做些什么让这里的生活变好，哪怕只能改变一点点。

当年2月中旬，学校开学。几块木板拼在一起刷上墨汁就是黑板，桌椅吱吱作响，学生们没教材只能跟着老师抄写课文，就连上课铃声都是靠铁棍敲击挂在树杈上的车轮而发声。因教室里没有电扇，每次上完课大家都是一身汗。开学几周后，一个叫吉米的男生问我：“老师，你说只要学好中文，将来就能到中国留学，是真的吗？”我答道：“当然是真的！”他接着说：“那我以后每次都要考第一。”我突然觉得，我在这里的角色并不只是一名中文教师，还肩负着500多名学生的未来。

“罗伯特，我们开始上课！”

随着瓦努阿图在中国的知名度越来越高，来瓦努阿图的中国人也越来越多。很多旅游巴士司机、银行大堂经理、药店医生、房地产工作人员等都到学校咨询，希望我们面向社会人士开中文班。顺应需求，我向学校申请，开了面向成人的中文晚班。

报名的人很多，因大家都有工作，保证全勤比较困难。但有一位60多岁的老人，从不缺勤也不迟到。他叫罗伯特，工作是售卖咖啡豆。凭借地理环境优势，当地的咖啡非常好喝，受到很多到瓦努阿图的游客欢迎，因此罗伯特的工作很忙，但他总是早早到教室等我。有一天赶上狂风暴雨，天早早黑了。在傍晚去教室的路上，我在想，这么大雨，肯定不会有学生来了！可我一进教室，发现罗伯特已经在等我了。他家离学校很远，因为不会开车每次都是步行而来。他的鞋上沾满了泥巴，雨衣上还滴着水。看着他，我鼻子酸酸的，对他说：“罗伯特，我们开始上课！”

“不光是中文老师，还是我们的兄弟”

瓦努阿图是一个岛国，受条件所限，在首都维拉港以外的地区学中文几乎不可能。2021年8月，受中国驻瓦努阿图大使馆委托，我到桑托岛东部学校组织了一次中文夏令营，校长选了300名学生参加。他告诉我，想让这些孩子先学会，再去教别的孩子。我突然觉得，瓦努阿图就是一个大的舞台，只要你足够努力，就会赢得最热情的掌声。

今年6月，我所在的学校校长对我说：“代老师，我们想送你一件神秘的礼物。”接着，他从文件夹里拿出一份名单说：“你看，你已经教了6000多名学生了，他们都很喜欢你，谢谢你的付出！”

隔天，全体老师开会，校长说：“7月底将迎来瓦努阿图国家独立日，我想为代老师申请荣誉勋章。他在我们学校8年，不光是中文老师，还是我们的兄弟。荣誉勋章的申请信需要签名，我已经签了，你们愿意帮他申请吗？”大家都鼓掌赞成，过来拥抱我，然后在申请书上签下了自己的名字。

这就是我能在这里坚持工作8年的原因。维拉港的银行、药店、房地产公司的很多职员都开始说中文了；吉米已经顺利拿到了中国政府奖学金，被武汉大学录取；罗伯特也学会了中文对话；桑托岛的校长打电话问我能不能再去做一次中文夏令营……我被授予了荣誉勋章，同事们比我还高兴，嚷着让我买蛋糕庆祝。

8年了，小树苗已长大、开花、结果，而我也到了离开的时候。挥挥手和学生告别，愿你们以中文为桥，早日实现梦想。我唯一的期望是大家都能学有所成，到中国留学时我们能再相遇。

（作者系海南师范大学外派中文教师，现任瓦努阿图维拉中心学校中文教师）

（本文配图均由作者提供）

上好每一堂中文课

丁泽良

瓦努阿图南太平洋大学艾玛卢斯校区孔子课堂位于瓦努阿图首都维拉港。这个美丽的岛国风光秀美，但条件艰苦。作为孔子课堂负责人，我从2018年来到这里，一待就是5年。虽然经历了初来岛国的身体不适、生活条件变化带来的心理落差等，但经过适时调整很快适应了新环境，为学生上好每一堂中文课是我的目标。

希望学生们勇敢追梦

瓦努阿图不光物质条件艰苦，地震、飓风也时有发生，对我来说，这些困难既是考验，也磨炼了意志。

2020年，新冠疫情来袭，我和同事努力保证了孔子课堂的正常运行。而且，在2020年下半年举行的“汉语桥”比赛中，学生安娜宝在比赛中取得了大洋洲第七名的好成绩。

2021年，新一届“汉语桥”比赛如期而至，因瓦努阿图中文学习者中文基础薄弱，参加比赛处于劣势。但我相信事在人为，不管比赛结果如何，都要尽最大努力。经过选拔，最终选定艾玛参加这次比赛。

艾玛是维拉港马拉坡学校的高三学生，对中文和中国文化很感兴趣，从孔子课堂成立之初就来学习，算得上是“老学员”。为了帮她做好比赛准备，我翻阅了大量资料，每天晚上抽出2个小时给她讲解中文知识和中国的历史、文化知识，即使周末也不间断。

备考期间，艾玛正面临毕业考试，为了鼓励她坚持下来，我不仅激励她继续坚持，也买来她喜欢吃的零食和礼物，并应邀参加艾玛的18岁生日成人礼，和她的家人也成了朋友。

功夫不负有心人，艾玛在比赛中获得了大洋洲第五名的成绩，这也是瓦努阿图在“汉语桥”比赛中取得的最好成绩。赛后，艾玛到中国留学的愿望更加强烈了，她努力准备，陆续通过了汉语水平三、四级考试并申请到奖学金，获得了赴中国留学的机会。今年8月，她就要到中国学习，真为她感到高兴。

像艾玛一样怀有中文梦的学生还很多，我希望他们都能勇敢追梦。

设立中文分级读物图书角

近年来，随着中国和瓦努阿图经贸合作的加深，当地人学习中文的积极性越来越高，开设中文课的学校也越来越多。每天，我都和同事们奔波在各个中文教学点，希望能为学生们带来有趣的中文课程和精彩的中文活动。

为了满足大家阅读中文书籍的需要，我和老师们为中文班的学生建立了中文分级读物图书角，搜集整理了200多本图书、画册，按中文阅读水平进行分类，包括“好朋友”“彩虹桥”“七色龙”“中国智慧故事”等多个系列。图书角一经推出就受到了欢迎，常能看到学生们在图书角安静阅读的身影。

我至今记得图书角在新学期迎来第一批借阅者的情景。图书角的建立不仅满足了当地中文学习者的需要，还吸引了华侨华人子女来借阅中文书籍。

每当学生们告诉我，图书角的建立为他们提供了宝贵的中文阅读资源并激发了他们学习中文的兴趣时，我都觉得特别欣慰。

中文学员来自各行各业

除了在校学生，面向社会人士的中文班也吸引了当地各行各业的人们，教育行业、餐饮业、银行业、旅游业、私营企业等都有学员前来报名学习中文。瓦努阿图外交部还专门为工作人员举办了短期中文培训班，以提升他们的中文水平。

我们会根据每个班级学员的不同特点和需求，为他们量身打造中文课程，如面向外交部工作人员的中文班中，我们设计了诸多外交场景的口语课程和中国文化课程，以帮助他们掌握工作中常用的中文语句，初步了解中国文化。

看到学生们在中文学习中取得了一个又一个进步，看到越来越多的人对中文产生兴趣，看到当地民众通过学习中文对中国有了新的认识，这些都令我十分欣慰，也认识到自己作为一名国际中文教师的意义——希望通过国际中文教育促进不同文化之间的交流和理解。

（作者系北京邮电大学人文学院教师，曾任瓦努阿图南太平洋大学艾玛卢斯校区孔子课堂中文教师）

为中瓦友谊贡献力量

薛风燕

2021年6月初，我接受了单位的外派任务，到瓦努阿图南太平洋大学艾玛卢斯校区孔子课堂任教。

面临诸多困难不退缩

瓦努阿图是一个南太平洋岛国，不仅经济落后、生活条件艰苦，也经常遭受自然灾害。但当地的物价很高，以生活必需品、可以饮用的纯净水为例，价格是我在国内购买的3倍。

除生活条件艰苦之外，瓦努阿图的热带海洋气候也让我这个来自中国北方的人难以适应，水土不服、脾胃功能失调，严重时会呕吐。当地的医疗条件有限，医院设备简陋，缺医少药，我只能让家人多次从国内寄送药物及艾灸条、拔罐器等自行调理。

两年来，我也经历了多次大小地震，最初会心怀恐惧从床上爬起来躲进卫生间，后来则是不为所动继续睡觉。即使遇到诸多困难，我也从未想过中途退缩。

孩子们有收获，累也值得

孔子课堂有两位中文老师，开设了多类中文课程，包括大学生学分课、社会成人班及周末儿童班。同事丁泽良老师除承担孔子课堂的工作之外，还到当地中学任教并为瓦努阿图外交部工作人员以及即将赴中国留学的学生进行中文培训。

每学期开学之前，我和丁老师都会印制招生广告，在学校、超市等地张贴，同时也会在当地报纸和社交媒体上发布招生信息。

大学学分课面向南太平洋大学的在校学生；社会成人班中文课面向非在校学习的成人开设，吸引了当地的中小学教师、公司职员、建筑工人、汽车销售人员、家庭妇女等前来学习。我们根据学生的中文基础进行分班教学，尽量满足每一位学员的学习需求，后来和不少学生成了朋友。

周末儿童班则面向在瓦努阿图的华侨华人子女开设。这些孩子大多出生于瓦努阿图，在当地的国际学校就读。虽然他们可以用中文进行交流，但汉字读写及中国文化常识是弱项。根据其年龄及中文水平，进行分班授课。每周六从早到晚，我需要为3个儿童班上中文课，每次上完都累得筋疲力尽，但一想到孩子们有所收获，感到累也值得。

除了上中文课，我们也组织了各类文化活动：每年5月到6月，和同事一起组织“汉语桥”中文比赛，为学生进行书法和茶艺培训，让学生喜欢上中国文化；遇到春节、端午节、中秋节等中国传统节日时，会举办文化体验活动。

自2022年成为孔子课堂负责人以来，我除了上课、组织活动以外，也处理一些行政工作。每月的财务报销、办公用品的购买、招生广告的印制及张贴、结业证书的印刷等各种费用申请及报销，都需要一一完成。好在有丁老师的配合和帮助，才能顺利完成各项工作。

尽微薄之力搭爱心之桥

今年3月，两场飓风袭击瓦努阿图，岛上的水电网都遭到严重破坏，学校宣布停课两周。我所住的公寓也断水断电断网近一周，但当时正值一名学生报名参加汉语水平考试（HSK）四级，这关系到她到中国留学是否需要读预科。我便和学生一起，借助手机流量参加国内汉语考试培训，帮她下载考试软件，并准备好考试用的计算机、耳机以及监考用的三脚架等设备。经过努力，这名学生顺利完成网上考试并通过HSK 四级。今年8月，她将到上海读本科。

公寓管理员艾米丽在飓风中受灾，房子被毁，我、丁老师以及南太平洋大学孔院中方院长李旖旎一起筹钱，为她和女儿买了大米、罐头、方便面和文具等，希望尽微薄之力帮助她们。

6月初，孔子课堂和中国援助瓦努阿图医疗队联合举办义诊活动，为南太平洋大学艾玛卢斯校区的教职员工和学生诊疗达60多人次。主管校长鲁本表示，今后还要邀请中国医疗队到校园举行此类活动。

如今，在瓦努阿图的外派工作已经结束，回想起来，自己在面临诸多挑战的情况下坚守岗位，和同事一起传播中国文化，为中瓦友谊贡献力量，这让我感到无比欣慰和自豪。

（作者系北京邮电大学人文学院教师，曾任瓦努阿图南太平洋大学艾玛卢斯校区孔子课堂中文教师）

(责编：李依环、孙竞)