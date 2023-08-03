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杜玉波：顺应时代变革 共担大学使命

2023年08月03日17:36 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月3日电 （记者孙竞）日前，由中国高等教育学会、北京大学、清华大学共同主办的世界大学校长论坛在京举行。中国高等教育学会会长杜玉波发表了题为《顺应时代变革 共担大学使命》的报告。

杜玉波指出，大学作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，肩负着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作的重要使命。面对人类社会前所未有的共同挑战，需要大学以理性精神增进团结互信，以创新精神推动可持续发展，以科学精神引领时代前行。

“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通，心相通的深层基础是文化，关键在教育。”杜玉波表示，要秉持开放理念，持续促进大学师生国际流动。世界各国大学要携手搭建全球性的人才培养平台，通过探索国际合作办学与联合培养等方式，培养具有世界眼光和全球胜任力的高素质人才。要积极探索建立联盟、学者互访、学术和教育交流会议等国际合作形式，设立并培育校际间的师生交流互换项目，推动以学历学位互认等跨国教育机制的有效衔接，实现各国相互理解、相互尊重、相互信任，共同为教育国际化助力赋能。

杜玉波提出，世界各国大学要紧紧围绕气候变化、绿色低碳、粮食安全、公共卫生、数字经济等人类发展共同难题，在关键领域加强国际科学研究合作，增进世界各国人民的共同福祉。要加强国际科技创新与合作，提升合作的层次和质量，开展国际联合攻关项目，打造一批高水平的国际合作研究中心、联合实验室或研发基地，推动科技同经济深度融合，加强创新成果共享，为解决重大科学难题作出大学应有的贡献。

杜玉波指出，世界各国大学要加快开放资源建设，推动开放科学，放大高等教育资源的国际共享价值，为发展中国家提供更多的优质教育资源。要共同推动全球高等教育数字化发展，参与完善全球高等教育数字化标准规范体系和发展促进机制。充分发挥大数据、人工智能等新技术手段的积极作用，共建开放、全纳、包容的新型数字校园与数字生态，共享创新、多元、优质的全球教育资源。

“世界各国大学既要致力于自身的可持续发展，也要突破‘围墙’，服务好经济社会的可持续发展。”杜玉波强调，要不断优化育人方式和培养模式，及时更新教学内容和课程体系，运用数字技术赋能教育教学创新，大力培养顺应时代发展、促进社会进步的高素质人才。要依托自身的人才优势和科研能力，主动对接经济建设和社会发展需求，解决可持续发展中面临的共同问题，为人类文明进步贡献智慧和力量。

杜玉波最后表示，面对世界复杂多变的不确定因素，世界各国大学校长的交往沟通比任何时候都重要，要相互理解、团结协作、合作共赢。中国高等教育学会愿同世界各国大学并肩前行，顺应时代变革，勇担职责使命，共同创造人类更加美好的未来。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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