原标题：“包保制”促高校毕业生就业

“太感谢了，如果没有政府的支持帮助，我很难找到满意的工作！”7月底，在贵阳综合保税区就业现场，成功签约该区一家高科技企业的应届毕业生王旭激动地说。今年以来，贵州省贵阳市打出扩岗提质、校地协作、优化服务等“组合拳”，精准匹配岗位14.3万个，助力高校毕业生就业创业。

据介绍，为推动大学生就业，贵阳市结合贵阳人才需求、企业发展等实际，推出市领导和38家市直部门负责的“包保制”，共包保74所在黔高校，建立了“招聘会+就业辅导+岗位拓展”稳就业机制，全面摸清了在黔高校学科建设、专业特质、就业情况及毕业生人数等“基数”，持续开展面向毕业生的“小而精、专而优”的就业辅导和招聘活动，有效推动大学生就业。

截至目前，贵阳市共举办各类线上线下招引活动255场，新增留（来）筑就业创业高校毕业生60634人。同时，贵阳市还深入开展“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等项目，以“用好存量、挖掘增量”方法，累计开发就业岗位5330个，以“去重”“去假”“去错”等方式动态征集企业有效用人需求，并与高校毕业生专业特色、兴趣爱好、能力特长等“一一匹配”，以提升就业质量。截至目前，贵阳市已累计为高校毕业生提供就业岗位14.3万个。

据悉，贵阳市还配套推动就业服务，紧紧围绕“卡、钱、户、房、岗”等五大要素，不断优化升级8个配套实施细则，推出4项新增毕业生就业支持政策。截至目前，贵阳市共兑现高校毕业生就业创业政策补贴1.06亿元，发放高校毕业生创业担保贷款240万元。（谢光林 记者 何星辉）

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