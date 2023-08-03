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世界大学校长论坛“北京倡议”发布

2023年08月03日16:43 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月3日电 日前，由中国高等教育学会、北京大学、清华大学共同主办的世界大学校长论坛在京举行。世界各国大学校长围绕“时代变革与大学使命”这一主题，开展了广泛而深入的探讨。论坛上，世界大学校长论坛组委会发布了“北京倡议”，倡议内容如下——

一、畅通大学师生国际流动。各国大学要携手搭建人才培养合作平台，共享优质课程与高水平师资，不断完善学历互认、学生互换、学者互访、学术交流机制，丰富国际合作办学与联合培养模式，推进国际理解教育，共同培养适应时代需要的高素质人才。

二、推动科学研究开放合作。各国大学要秉持共同发展、合作共赢理念，打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，推动开放科学、开放资源建设，拓宽合作研究领域，提升合作研究水平，开展国际大科学计划和大科学工程，解决人类发展面临的共同难题。

三、提升大学精神文化品质。各国大学要尊重文化多样性，传承弘扬本国本民族优秀文化传统，做不同文明平等交流、互学互鉴、包容共生的践行者和促进者，在实现精神文化的传承创新中体现自身价值，以思想文化的守正创新引领时代进步。

四、加快高等教育数字化发展。各国大学要充分发挥大数据、人工智能等新技术手段的积极作用，进一步弥合数字鸿沟，加强数字教育国际合作，共建全球高等教育数字化标准和政策支持体系，携手打造开放、绿色、创新、包容的数字校园和数字生态。

五、促进高等教育资源共享。各国大学要主动贡献优质教育资源，积极发挥科技、人才的辐射作用，大力推动跨学校、跨区域、跨国家的知识技术传播，有效促进全球优质教育资源开放、流动、共享，持续满足不同群体接受多样化、高质量高等教育的需要。

六、服务经济社会可持续发展。各国大学要遵循教育发展规律，发挥学科优势突出、高端人才集聚、各类信息汇聚、创新要素集中、科研成果丰硕、国际交流频繁等优势，促进产学研多元主体交叉融合、跨界整合、创新聚合，推动经济社会高质量发展。

七、构建全球高等教育共同体。各国大学要弘扬全人类共同价值，完善国际高等教育治理体系，推进国家间教育政策沟通，建立良好的双边或多边关系，加速实现联合国2030年可持续发展议程的教育目标，增进世界各国人民的共同福祉，为推动构建人类命运共同体作出贡献。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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