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推进“强镇筑基” 助力乡村教育振兴

2023年08月09日13:35 | 来源：人民网-教育频道
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“我们镇小学生源数由5年前的不到200人增加到现在2610人，学校先后荣获省级荣誉16项、市级荣誉38项。我们着力办强镇驻地学校，努力拉动整个镇域教育质量的提升。”山东省枣庄市山亭区桑村镇中心小学校长宋允营说。

　2021年，山东省教育厅出台《山东省教育强镇筑基行动实施方案》，着力强化乡镇驻地学校的内涵建设与发展。作为第二批省级教育强镇筑基试点单位，山东省枣庄市山亭区桑村镇通过整合资源、创新措施、丰富载体，着力推进教育“强镇筑基”行动，助力乡村教育振兴发展。

强化党建引领，打造温馨教育“新引擎”

桑村镇坚持将党建引领贯穿办学治校、教书育人全过程，为乡村教育注入新活力。支部引领“走在前列”。坚持把党建工作与学校中心工作相融合，实行党员干部包年级组，进班级、进教研组“一包两进”机制，了解师生的学习、工作、思想及生活情况，力促教学管理质量提升。

美育浸润“向美而行”。桑村镇抓住枣庄学院美育浸润行动试点学校机遇，丰富“第二课堂”，先后开展阳光大课间、我是歌手大奖赛、科技小制作等美育浸润展演活动，着力让山区学子绘美人生底色。同时，挖掘山亭红色文化，建设“一厅、一廊、一道、一路”思政文化建设阵地，让学生们每日耳濡目染，将红色历史植入心中，让学生处处见礼、时时有礼。

优化资源配置，开创乡村办学“新格局”

以镇域教育规划为前提，桑村镇从“学生、教师、校园”三个维度，科学规划布局，实现“师-生-园”共同体系统性建设、协同性推进。在完成域内学校资源整合后，桑村镇按教师专业和教师特长对师资进行了重组，镇内调整教师78人，区内交流73人，同时对现有的优秀年轻教师进行重点培养，形成以学科带头人、骨干教师为引领的优秀专业教师团队。

改造提升“和美校园”。桑村镇根据各校园现状特点，先后完成中心小学北校区、南校区、中心幼儿园等学校明厨亮灶工程，完成城区学校硬化、绿化、亮化、美化工程1万余平方米，完成各校园金刚网等安防设施建设，建成3处劳动实践基地。

深化教学教研，赋予教师发展“新动能”

升级教学质量和教学服务，发挥教研在保障教学质量的支撑作用，以教学研究赋能教育高质量发展。实施“联盟教学”。桑村镇中心小学与荣成市实验二小、枣庄市文化路小学组成教学联盟，实行“管理同谋、计划同盘、人才同用、资源同享、活动同行”联盟机制，实现统一理念引领、统一教学管理、统一内涵提升“三统一”运行模式。

重构“教研网络”。桑村镇组建联盟学校和镇级核心教研团队9个，挂牌市、区、镇级兼职教研员学科工作室6个，形成了以市区教研员为主导、镇（校）核心学科团队为主力，辐射各学科教师的全新教研工作体系。

实施“促教项目”。桑村镇开展年级学科组实施“主备试教，共研共享”接力教研活动，实现每科每周“半日教研”、集中分散“大小教研”。同时借助省级层面的“强镇筑基”项目资金，开展教师阶梯化、订单式、全员化培训，助力教师不断成长。

（作者吴婷婷，系山东省枣庄市山亭区桑村镇人民政府副镇长）

(责编：李依环、熊旭)

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