原标题：七颗大豆种下科研梦想

“看，这是7颗豆子连成的北斗七星！”近日，在中国科学院大学本科生录取通知书的扉页上，由7颗金色豆子串联成的北斗七星造型格外吸引新生的目光。

这7颗大豆名叫“东生118”，产自位于吉林省西部的盐碱地，是中国科学院东北地理与农业生态研究所研究员冯献忠及其团队用7年时间精选培育出的耐盐碱新品种。

“盐碱卤水硝，谁种谁遭殃”，这是流传在吉林西部农民口中的一句俗语，也是这片近400万公顷盐碱地的真实写照。

从2014年起，冯献忠带领团队多次来到吉林西部实地考察。“大豆的祖先——野生大豆可以在盐碱地里生长并存活，我国大豆资源又那么丰富，其中肯定有品种留存大豆祖先抗盐碱的能力。”冯献忠决定对大豆品种进行改良，再种在盐碱地里，能改善土壤，更能为农民增收。

说干就干！冯献忠和团队成员立即着手对耐盐碱大豆品种选育攻关。然而，让“寸草难生”的盐碱地长出“金豆子”，可并不是一件容易的事。为了培育出耐盐碱的大豆新品种，团队用2000多个大豆品种进行实验，分别种在中重度盐碱的土壤里。最后，能存活下来的只有十几种。于是，冯献忠团队将这十几种大豆作为耐盐碱的种质进行培育。

培育大豆新品种需要经过配置组合、杂交、后代筛选鉴定等过程，按照常规速度，至少需要10年的周期。为了缩短育种时间，冯献忠团队建成了40万个株系的大豆突变体种质资源库和大豆多基因聚合技术平台，还建立以育种方案全基因组选择设计、育种后代基因芯片选择和加速育种的大豆分子设计育种平台。2021年，团队选育的首个耐盐碱大豆品种“东生118”通过审定。

2022年10月，吉林省松原市前郭县查干花镇八家子村遍地是丰收的金黄：中重度盐碱地实地测产的“东生118”亩产达到150.4公斤，成为促进盐碱地增收的“新星”。

在最近一段时间里，冯献忠研究团队又与多个单位联合开展“大豆计算育种”项目的研究。该项目以智能计算和人工智能技术为核心支撑，实现作物育种从“试验选优”向“计算选优”的转变。目前，中国科学院东北地理与农业生态研究所高通量植物表型组平台投入运行，冯献忠研究团队与之江实验室合作研发的计算育种平台正升级迭代，团队成员正忙着在全国20多个试验点进行基因型和表型数据的收集。

冯献忠说：“希望‘东生118’这7颗大豆在给中国科学院大学本科新生带来惊喜的同时，也能萌发同学们心中探索科研的种子，在北斗七星的指引下，长出希望之叶，绽放青春之花，收获成功之果。”

（记者 任爽 通讯员 芦猛）

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