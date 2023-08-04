本报记者 刘勇 本报通讯员 李青坡

原标题：东北大学：凝心聚力 加快一流大学建设

盛夏的东北大学，校园郁郁葱葱，师生步履匆忙。走进轧制技术及连轧自动化国家重点实验室，火热的实验场景映入眼帘。伴随着轧机一阵阵的轰鸣，火红的钢板往复穿梭，在热和力的交织下，淬炼成一块块高强钢铁材料。

“极端服役钢铁材料智能制造是国家重大战略需求。要推动东北大学综合改革试点战略工程方案的申报和实施，突出基础研究和原始性创新，加强顶层设计明确交叉方向，构建一流大学建设与行业区域高质量发展同频共振的创新生态。”7月18日，在东北大学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导班子调研成果交流会上，东北大学校长冯夏庭针对调研中发现的学科交叉融合主要堵点问题和对策进行汇报交流。

瞄着问题去，奔着发展来。随着主题教育深入开展，东北大学牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧紧锚定目标任务，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想铸基塑魂、启智润心，凝聚加快一流大学建设的磅礴力量。

“七一”前夕，东北大学庆祝中国共产党成立102周年大会暨“讲述·东大人的故事”典型推介会举行。大会现场，一批“两先两优”集体和个人接受学校表彰，并通过视频展示、访谈互动、诗歌朗诵等丰富多彩的形式推介展现东大人的奋斗故事和感人事迹。

旗帜引领方向，使命凝聚力量。东北大学立足校党委、分党委、党支部“三个层次”，面向领导干部和师生党员成立主题教育宣讲团，围绕“正确理解和大力推进中国式现代化”“深入领会‘两个确立’的逻辑内涵与决定性意义”等主题，用师生喜闻乐见的话语将党的创新理论娓娓道来。宣讲活动一经推出，就在全校师生党员中掀起学习热潮，有效促进师生整体跟进、学出实效。

4月26日，庆祝东北大学建校100周年校史剧《同行》首演开幕。一代代东大人的奋斗历史被搬上舞台，感动着在场的每一位东大青年。“百年校史蕴藏着无数精彩故事，更充满东大人的红色基因与家国情怀。”校史剧主创人员对记者说，“我们深度挖掘校史资源，真实还原前辈们与国家发展和民族复兴同向同行的拼搏历程，进而厚植广大师生的爱国情怀，为建设一流大学激发强大内生动力。”

向内深挖求动力，向外学习拓思维。初夏时节，由东北大学校领导带队的调研组先后到同济大学、上海交通大学，与省外高校教师深入探讨，学习调研卓越工程师培养和学分制改革工作。一番思想的交流与碰撞，带来的是理念的变革与提升。调研组成员纷纷表示，走出校园，才能博采众长，发挥特色，扎实推进东北大学教育教学改革，构建一流人才培养体系。

随着主题教育深入进行，东北大学领导班子成员将调查研究与推动学校高质量发展紧密结合，瞄准“提升学科整体水平”“服务高水平科技自立自强和经济社会发展”“提升治理能力”等8个攻坚调研方向，集智用力解决师生“急难愁盼”问题，推动学校高质量发展。

截至目前，东北大学领导班子成员深入基层开展调研44次，收集意见建议212条，提出整改举措78条。东北大学党委书记郭海表示，我们要以主题教育学习成果全面提升学校治理体系和治理能力现代化水平，紧紧扭住高质量发展生命线，以更加昂扬的斗志奋力谱写中国特色、世界一流大学建设新篇章，以优异成绩迎接建校百年，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献东大力量。（刘勇、李青坡）

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