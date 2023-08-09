师生在驱龙铜矿合影。中国地质大学（北京）供图

人民网北京8月8日电 近日，为充分发挥西藏地区野外地质教学资源优势，构建高水平野外实践教学平台，促进人才培养和交流，中国地质大学（北京）与西藏大学在西藏地区联合开展了为期13天的野外实习。

有关负责人介绍，此次联合实习的主要目的是加强两校地质类专业学生交流，发挥双方资源优势，建立多形式的教学、科研和人才培养合作机制，探索野外教学协同育人新模式。

师生观察日喀则弧前盆地地貌。中国地质大学（北京）供图

青藏高原拥有地球上最为丰富和独特的地质资源，被誉为“世界第三极”和地球科学研究的“天然实验室”。据了解，此次实习活动主要围绕拉萨、日喀则以及山南地区开展，对独具西藏特色的地质现象开展了野外考察和学术交流，内容涵盖多方面专业基础知识，并对喜马拉雅造山带演化及其资源环境效应展开了深入探讨。

参加实践的同学们表示，本次联合野外实习受益匪浅，不仅观察到全球典型的地质现象，了解到国际研究前沿，而且提升了自身实践能力和科研素质，增强了自己投身高原地球科学研究、矿产资源开发、环境保护的信心和决心。（李依环、实习生荆政嵛）

(责编：郝孟佳、熊旭)