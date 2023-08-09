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让“四有”好老师竞相涌现

万勇华
2023年08月09日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：【光明论坛】让“四有”好老师竞相涌现

习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时指出，要把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓。他特别强调，加强师德师风建设，引导广大教师坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，坚守三尺讲台，潜心教书育人。

这一精辟表述，是对“四有”好老师重要论述的丰富和发展，为广大教师成为“四有”好老师提供了清晰的方向和遵循。新时代新征程，广大教育工作者要努力成为党和人民满意的“四有”好老师，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

坚定理想信念是好老师的首要标准。拥有坚定且崇高理想信念的教师，往往有着明确的职业奋斗方向和持久动力，更容易成长为党和人民满意的好老师。新时代新征程，好老师首先要帮助学生扣好人生“第一粒扣子”，在立德树人上做好文章。对于广大教育工作者来说，坚定理想信念，要认真学习马克思主义基本理论，坚定对马克思主义和共产主义的信仰，并自觉成为马克思主义科学真理的宣讲者、共产主义远大理想的宣传者和中国特色社会主义共同理想的传播者，引导学生补足精神之钙、把稳思想之舵、筑牢信仰之基。

陶冶道德情操是好老师的必修之课。教书育人者拥有的高尚道德情操，能对学生的品行起到良好的示范效应。广大教师须陶冶高尚的道德情操，努力成为以德立身、以德施教的楷模。在日常生活中，应认真对照个人品德的要求，慎独自律、省察克治，不断自我修炼；在职业生活中，坚决恪守教师职业道德准则，传承并弘扬“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”的敬业精神、“捧着一颗心来，不带半根草去”的奉献精神。虚心向师德标兵学习，用心向师德模范看齐，竭力提高自身师德水平，真正达至“德高为范”。

涵养扎实学识是好老师的必备环节。扎实学识既包括精深的专业知识，也涵盖广博的通用知识；既包含丰富的理论知识，也囊括大量的实践知识。教师只有具备扎实的学识和丰厚的知识储备，才能在教学中做到信手拈来、游刃有余。广大教师要不断夯实专业基础，持续优化知识结构，全力以赴攻克教学难关，不断提升教学水平，努力成为学生学习知识的引路人。要树立终身学习的理念，发扬刻苦学习的精神，不断提高自己的学识水平。

勤修仁爱之心是好老师的日常素养。仁爱之心不仅体现为对国家、社会和人民的热爱，还表现为对学校、岗位和学生的热爱。在着力点上，它具体展现为关心学生的学习与生活、尊重学生的人格与个性、理解学生的情感与想法、信任学生的言语与行为。宽严相济是育人之道，严管厚爱是统一的，广大教师要努力勤修仁爱之心，做学生的好朋友和贴心人，使学生“亲其师”“信其道”，真正达到为党育人、为国育才的目的。

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。广大教育工作者当牢记为党育人、为国育才使命，积极践行立德树人初心，不断增强自身综合素质与水平，争做“四有”好老师。相关部门等也应创造良好的外部环境和条件，不断完善教师发展保障机制，让大国良师竞相涌现，为教育强国建设提供坚实的支撑。

（作者：万勇华，系华东政法大学伟大建党精神研究中心研究员）

(责编：郝孟佳、李依环)

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