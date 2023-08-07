马 壮 程子倬

图为善德基金会考察团成员合影。

马 壮摄

地球的宜居环境是怎么形成的？宇宙还有适合人类居住的行星吗？航天员在太空的生活是什么样子？如何成为一名航天员？……带着这些问题，约130名香港青年学生走进中国科技会堂，与科学家面对面，共同探索宇宙的奥秘，分享中国航天人的逐梦故事。

由香港善德基金会发起的善德关爱科研青年发展计划——2023北京、南京航天科技考察团，近日在北京考察航天科研机构及先进智能创科企业。期间，中国科学院院士李曙光和中国航天女教官王一为莘莘学子准备了精彩有趣的讲座，同学们也踊跃发言，积极参与到问答环节中。

李曙光院士以《地球：一个宜居星球的形成机制与演变》为题，进行了近2小时的讲座。从宜居行星需要满足哪些条件，到分析宜居大气的形成需要减碳和增氧过程，这场讲座对于考察团的香港中学生而言是一场知识的“盛宴”。

李曙光院士还向同学们介绍了地球板块的划分、板块边界类型，并提到全球气候变化、地球宜居性研究等。考察团学生吕柏峤说，自己以图文并茂的形式快速地将李院士讲授的内容记录下来，方便之后继续深入学习，并把相关知识介绍给其他同学。

“我们可以在地球上生存多久呢？”在对话李曙光院士时，考察团学生向院士提问。李院士回答说，这是未知的，因为地球是目前所知唯一具有生命体征的星球。李院士的回答给这名学生留下深刻印象，让他深刻明白要好好保护地球。

随后，中国载人航天工程专家、历任多批次航天员教官王一为考察团同学介绍了中国航天事业的发展历史，讲述了历任宇航员的奋斗故事。

在太空上宇航员吃什么？航天员选拔的流程是什么样？……王一向学生们一一介绍。她还鼓励在场学生积极了解航天知识，通过宇航员的小故事体会航天精神。

当问及是否想成为一名航天人，有考察团学生表示，自己想成为一名航天人，当下应该继续努力学习、锻炼身体。还有学生表示，正因为考察团组织了和院士、航天员教官的对话，才更好了解到现在国家的航天发展变化和成果。

(责编：郝孟佳、李依环)