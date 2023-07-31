人民网北京7月31日电 （记者孙竞）7月30日，纪念中国高等教育学会成立40周年大会在京召开。

全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰向中国高等教育学会成立40周年表示热烈祝贺。他充分肯定学会40年来为我国高等教育现代化建设发挥的独特作用、作出的重要贡献。他强调，在推进中国式现代化，建设教育强国、科技强国、人才强国的进程中，高等教育处于关键地位。相信学会一定会坚守初心、牢记使命，坚定正确的政治方向，为高等教育改革发展凝聚智慧和力量；一定会坚持以人民为中心，立足中华民族伟大复兴的战略高度，促进人的全面发展和全体人民的共同发展，办好人民满意的教育；一定会发挥集智聚力的作用，团结带领广大会员，构建人才高地，发挥学术引领力、提高社会公信力、扩大国际影响力；一定会加强自身建设，坚持依法办会、按章办会、民主办会，提高内部治理水平，在各项工作中体现更高站位、更有效率、更有特色、更有作为，开创学会事业新局面、新气象。

教育部党组书记、部长怀进鹏指出，高等教育是教育强国的龙头，是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。希望学会在学习宣传贯彻落实党中央重大决策部署、精准阐释中央精神、正确引领思想导向、主动担当使命责任中发挥重要作用，把学会事业发展深度融入教育强国建设的伟大事业。要坚持中国特色、自信自强，以更高的政治站位引领学会事业发展；坚持守正创新、服务大局，以更优的学术研究助力高等教育强国建设；坚持团结引领、服务发展，以更强的内部制度提高社会服务能力；坚持改革开放、包容发展，以更广的高水平对外开放拓展国际交流合作。

会上，中国高等教育学会会长杜玉波作题为《牢记使命 接续奋斗，为加快建设教育强国贡献力量》的报告。他指出，40年来，学会始终坚持把繁荣学术作为立会之根、把服务国家需求作为兴会之本、把优化内部治理作为办会之纲、把推动协同创新作为强会之要，实现了从无到有、由小到大、由大向强的历史性跨越。站在新的历史征程上，学会要坚持党的全面领导，在政治引领上担当新使命；要聚焦教育强国建设，在一流社团建设上奋进新目标；要推进治理体系现代化，在提升服务能力上展现新作为；要扩大教育对外交流合作，在参与全球教育治理上形成新格局。

大会授予中国高等教育学会首任会长蒋南翔，第四届、第五届会长周远清“中国高等教育学会卓越贡献奖”，授予厦门大学教授潘懋元“中国高等教育学会高等教育研究终身成就奖”。

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