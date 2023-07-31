人民网北京7月31日电 （记者李依环）日前，由外交学院、共青团四川省委主办的第七届全国中学生模拟联合国大会在四川省绵阳中学举办。

外交学院党委书记崔启明在开幕式致辞中指出，新时代中国青年要以推动构建人类命运共同体为己任，投身新时代中国特色大国外交的伟大实践，在推动全球治理的人类事业中展现青年作为、贡献青春力量。

外交部国际司参赞陈凯表示，中国特色大国外交需要有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新鲜血液，希望同学们利用这次难得的交流机会，深入讨论国际问题，提升专业素养，为成为多边外交事业需要的复合型人才打下坚实基础，并在各自成长历程中写下精彩的青春篇章。

大会特设两场嘉宾高端论坛，邀请中国前驻希腊特命全权大使、驻爱尔兰特命全权大使罗林泉和中国前驻马达加斯加特命全权大使、驻卢森堡大公国特命全权大使杨小茸为同学们作中国外交专题报告，旨在使参会青年深入理解我国外交外事工作和全球治理工作。

据悉，本次大会历时4天，在外交部多位大使和外交学院师生组成的学术顾问团指导下，来自全国近50所学校的近400余名中学师生围绕“青年风采·时代新程”活动主题，就国际热点话题展开了热烈讨论。

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